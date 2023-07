Batussa a Puigcerdà entre francesos i joves del poble

Panoràmica de Puigcerdà, amb la recta de Queixans en primer terme (Foto: Aj. Puigcerdà / arxiu)

Els Mossos d’Esquadra han comunicat la detenció, a Puigcerdà (Cerdanya), de dues persones implicades en una baralla entre dos grups que hi va haver aquest cap de setmana passat al camí d’Age, al polígon de Sant Marc.

Segons ha informat la Policia, els fets es van produir dissabte a primera hora del matí (6.30 hores), en una àrea on hi ha diversos locals d’oci. Per causes que s’investiguen, es va iniciar un enfrontament violent entre un grup de veïns de la capital cerdana i un altre de persones de nacionalitat francesa, dels quals no s’ha especificat si eren turistes o bé veïns de l’Alta Cerdanya. En la batussa hi van participar cinc persones, de les quals dues van patir ferides lleus i van haver de ser ateses a l’Hospital de Cerdanya.

Arran dels fets, els Mossos van detenir dos dels homes de nacionalitat francesa, que ja han passat a disposició del Jutjat d’Instrucció de guàrdia de Puigcerdà.