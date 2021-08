Reconeixements “Barcelona mai s’atura”, negocis innovadors i amb talent

Ja s’ha obert el termini per a presentar candidatures als Reconeixements “Barcelona mai s’atura” que concedeixen Bizbarcelona i el Saló de l’Ocupació amb la col·laboració de Barcelona Activa. En la seva segona convocatòria, aquesta iniciativa vol visibilitzar la tasca de pimes, empreses, persones emprenedores, professionals autònoms, startups, així com de la ciutadania, col·lectius i entitats que han destacat en el darrer any per l’aplicació de la innovació en la transformació de negocis i d’activitats amb impacte social o per l’aposta estratègica pel talent com a palanca de creixement.

Aquests reconeixements es concedeixen en tres categories que posen en valor la transformació positiva de l’activitat empresarial durant 2020-2021, avaluant especialment el seu impacte social, econòmic, mediambiental i també la seva originalitat.

La primera categoria, Innovació en la gestió , cerca projectes innovadors en àmbits com el llançament de noves línies de negoci (amb productes, serveis o aplicacions) per adaptar-se a la conjuntura o per buscar oportunitats o en l’aplicació de nous mètodes i processos (màrqueting , comercialització, distribució o promoció) per contactar amb clients potencials.

La segona, Innovació amb impacte social , distingirà projectes i innovacions empresarials el propòsit principal de les quals no sigui incrementar el benefici sinó que tinguin un impacte positiu en l'entorn o en les persones que treballen en l'organització, el barri o la societat en general.

La tercera, Talent que transforma, destacarà aquelles estratègies implementades per empreses i entitats que hagin apostat per atraure, retenir o millorar el talent de les persones de l'organització o hagin incorporat nous tipus de talent (inclusiu, femení, tecnològic…) com una aposta estratègica per al seu creixement.

Al setembre, un comitè d’experts en innovació i talent avaluarà les propostes rebudes i seleccionarà tres finalistes i un guanyador per a cada categoria. L’acte de lliurament dels Reconeixements “Barcelona mai s’atura” se celebrarà el 21 de setembre en el marc de Bizbarcelona i el Saló de l’Ocupació.

Bona acollida del 2020

A la primera edició dels Reconeixements “Barcelona mai s’atura” celebrada el 2020, amb unes categories adaptades a la conjuntura generada per la pandèmia, van concórrer 95 propostes de les quals es van reconèixer 11 projectes presentats per empreses, entitats i col·lectius que van aconseguir sobreposar-se al context generat per la covid-19 amb iniciativa, enginy i imaginació bé mantenint o ampliant la seva activitat o detectant oportunitats de negoci.

L’any passat van ser distingits per reinventar el seu negoci l’empresa Sycai Technologies per un assistent d’intel·ligència artificial que diagnostica el càncer de pàncrees; el taller de costura de la Fundació Roure adreçat a persones en situació vulnerable reconvertit en obrador d’equips de protecció individual (EPI); i Creativialab Màrqueting, un grup d’empreses de diferents sectors que es van unir per generar solucions intel·ligents per a la protecció de les persones.

Igualment, es van distingir per les seves iniciatives durant la pandèmia al Palau de la Música Catalana, Suara Cooperativa, Copèrnic, Sistemes d’Edició, la xarxa d’Ateneus de Fabricació Digital; l’app T-Mercabarna Solidària, Nixi for Children i CovidWarriors.

Bizbarcelona i el Saló de l’Ocupació

Fira de Barcelona amb el recolzament de l’Ajuntament de Barcelona a través de Barcelona Activa i altres institucions i entitats dedicades a la promoció econòmica del territori, ja prepara aquesta doble cita que tindrà lloc del 21 al 23 de setembre al recinte de Montjuïc amb l’objectiu d’impulsar la reactivació de l’emprenedoria, els negocis i les oportunitats laborals.

Així, Bizbarcelona, esdeveniment referent per a l’ecosistema emprenedor, les pimes i els autònoms, inclourà més de 120 conferències i comptarà amb espais d’assessorament, tallers i sessions de networking, a més d’una àrea d’estands amb entitats i empreses que promouen l’activitat econòmica. Per la seva banda, el Saló de l’Ocupació aporta aquest any més continguts i propostes perquè les persones que cerquen feina o reorientar la seva trajectòria professional puguin informar-se, assessorar-se o, fins i tot, contactar amb empreses i entitats que busquen incorporar personal a les seves organitzacions.

Per Redacció Via Empresa