Reagrupar la família, cada cop més complicat a Andorra

Edifici administratiu de l’Obac. Foto: Fòrum.ad

Ha quedat aprovada pel Govern la modificació del Reglament del Servei d’Immigració. La finalitat del canvi és reformular els mitjans econòmics disponibles de la persona que vulgui sol·licitar un reagrupament familiar.

Així, tal com ha afirmat la ministra, Ester Molné, per a efectuar la modificació s’ha considerat que l’augment del cost de vida comporta que el salari de la persona sol·licitant hagi també de ser més elevat per poder mantenir al seus familiars reagrupats, evitant caure en una situació de precarietat no volguda.

D’aquesta manera, s’estableix que el sol·licitant haurà d’acreditar que la suma dels seus ingressos és del 100% del salari mínim per a ell, així com el 100% del salari mínim per a cadascun dels majors d’edat reagrupats i d’un 70% per a cadascun dels menors d’edat també reagrupats.