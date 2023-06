Confirmat! Aproven 600 autoritzacions temporals d’immigració

Una treballadora de l’hostaleria (iStock/arxiu)

El Govern ha donat llum verda al Reglament de quota especial d’autoritzacions temporals d’immigració per a les activitats de la temporada d’estiu del 2023 en el sector hoteler i restauració. La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné ha explicat que l’aprovació d’avui dimecres consolida aquesta tipologia de permisos temporals després del seu bon funcionament de l’any passat, quan es van posar en marxa per primer cop amb l’objectiu de garantir la correcta activitat de les empreses del país durant l’estiu.

Entrant al detall, la quota temporal per a la campanya estival d’enguany contempla un total de 600 autoritzacions, dels quals 550 es corresponen a permisos d’immigració temporals i 50 a permisos de treball temporal fronterer. Una xifra que, com és habitual, es pot ampliar en un 30% si fos necessari.

Els permisos tindran vigència entre l’entrada en vigor del reglament, prevista amb la seva publicació al BOPA, i el 31 d’octubre del 2023. En relació amb el termini de presentació de sol·licituds, aquest s’iniciarà també a partir de l’entrada en vigor del reglament i s’acabarà el 15 de setembre d’enguany.

La ministra ha assenyalat que la quota per a l’estiu d’aquest any està destinada a persones nouvingudes al país, ja que l’article 26 de la Llei qualificada d’immigració torna a establir que han d’haver transcorregut cinc mesos des del venciment de l’anterior autorització temporal per a poder sol·licitar-ne una altra.

Tenint en compte que els treballadors de temporada han tingut l’opció de regularitzar la seva situació accedint a un permís de residència i treball ordinari, formant part de la quota general –gràcies a la flexibilització de requisits aprovada recentment pel Govern– ara els treballadors en aquest supòsit no es podran acollir a la quota estival.

En aquest sentit, Ester Molné ha explicat que durant la temporada passada, quan encara no s’havia obert la regularització dels treballadors temporers a través de la quota general, es va optar per no exigir, de manera excepcional, els cinc mesos de marge entre sol·licituds. Una excepció legal, ha volgut remarcat, que enguany ja no és necessària gràcies a la possibilitat de seguir al país passant a la quota general.