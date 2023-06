134.000 euros en ajuts per a incentivar el benestar animal

Unes vaques en un tancat (SFGA)

Un total de 42 explotacions ramaderes bovines del país han obtingut una subvenció per part del Govern per a la bonificació del benestar animal en les seves explotacions. En total, l’Executiu inverteix 133.875 euros amb el principal objectiu de bonificar de forma extraordinària aquelles explotacions que impulsin mesures per a garantir el benestar animal des del naixement fins al sacrifici, per tal d’obtenir un producte final de més qualitat, més eficient i sostenible. Així ho ha aprovat aquest dimecres el Consell de Ministres a proposta del titular de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal.

La xifra de l’ajut atorgat s’ha incrementat tenint en compte que s’ha aplicat l’increment percentual de l’IPC a l’import atorgat l’any passat, d’acord amb el que es preveu la Llei d’agricultura i ramaderia vigent.

L’objectiu de l’ajut, tal com ha ressaltat Casal, és promocionar aquelles explotacions “que ho fan millor” per a incentivar que totes les explotacions ramaderes puguin assolir el nivell més elevat possible de compliment dels principis i criteris pels quals es regeix el benestar animal. Casal ha recordat que la subvenció atorgada a cada explotació depèn del grau de compliment dels criteris que determinen el nivell de benestar animal assolit i que es duu a terme per mitjà d’un procés extern d’avaluació per part de tècnics especialitzats de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).

Les subvencions atorgades aquest dimecres són les segones que es validen, després que el Govern aprovés el reglament el maig del 2021 amb la voluntat de donar resposta a la tendència creixent dels consumidors per a adquirir productes més sostenibles i que a més siguin productes que s’han produït respectant el benestar dels animals.