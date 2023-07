Ràmio ha viscut una festa ben completa

La llonganissada a Ràmio, espectacular (comuee)

Ràmio ha donat, aquest dissabte, 8 de juliol, el tret de sortida oficial a la seva segona temporada amb una festa per a tota la població. La jornada d’inauguració ha estat farcida d’accions festives que tenien com a objectiu final passar un dia a Ràmio i conèixer l’indret i el patrimoni.

La festa s’ha iniciat amb un curs d’etnobotànica que ha servit per a descobrir, de la mà d’entesos sobre la matèria, la flora i plantes remeieres que es troben pel camí fins a arribar al destí. L’entitat Velles Cases Andorranes, a més, ha protagonitzat també una xerrada a l’entorn de Ràmio i seguidament s’han realitzat jocs de pistes que han precedit la botifarrada que ha estat amenitzada amb música.

No obstant això, l’activitat a Ràmio ja fa dies que ha començat. Actualment, l’indret acull set joves provinents d’Hongria, Polònia, Xina, Països Baixos, França i Andorra que participen en el projecte de voluntariat internacional escollit per la Unesco ‘El patrimoni mundial andorrà en mans dels joves’.

Recordem que el projecte, proposat a la Unesco pel Comú d’Escaldes-Engordany, se centra en la vall del Madriu-Perafita-Claror i es recolza sobre tres potes: cultura, treball i aprenentatge i comunicació.

Ràmio també serà, a partir del dilluns, 10 de juliol, l’epicentre del campus Ràmio que se celebra durant aquest mes, agost i setembre amb torns d’una setmana. Una activitat que va dirigida a infants i joves d’entre 8 a 16 anys amb l’objectiu d’oferir una experiència enriquidora que servirà per a conèixer el medi natural que envolta la borda de Ràmio i els diferents oficis que es van desenvolupar a la vall, com ara la siderúrgia.

Els infants i joves també obtindran, durant una setmana, nocions sobre cartografia, orientació i supervivència i realitzaran tallers eco-responsables. Les inscripcions encara estan obertes i es poden fer a través de la web www.e-e.ad. També faran activitats a Ràmio els infants de l’Escaldes-Estiu, els joves de l’Espai Jovent i els usuaris de la llar de jubilats. A més, s’organitzaran nous tallers oberts a tothom.

Les activitats a Ràmio només han fet que començar i s’allargaran fins a finals de setembre. Aquest any, la borda també ofereix servei de bar, a més d’informació. Amb aquestes accions el Comú posa en valor el patrimoni de la parròquia i aquest indret declarat bé del patrimoni mundial per la Unesco, tal com ha destacat la cònsol major, Rosa Gili, durant l’acte.