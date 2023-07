Wüst i Figueras Garangou, encadenen 4 victòries en les 4 etapes

Janina Wüst i Meritxell Figueras Garangou dinamiten l’Andorra Epic Pyrenees (Carles Iturbe)

Després d’aconseguir un avantatge de 4 minuts i 40 segons en la 3a etapa de l’Andorra Epic Pyrenees, aquest dissabte, 8 de juliol, els homes de BUFF MEGAMO sabien que només un problema mecànic o punxada seriosa s’interposaria entre ells i la seva primera victòria a les Epic Series. José Dias, però, ha flirtejat amb el desastre quan ha punxat i gairebé permet que Martin Frey i Simon Stiebjahn de Singer Racing recuperin els mallots grocs de Ciovita en la darrera oportunitat. A la cursa UCI femenina, Janina Wüst i Meritxell Figueras Garangou no han patit l’angoixa de Dias i Hans Becking mentre corrien fins a la seva quarta victòria d’etapa consecutiva.

Els 55 quilòmetres de la 4a etapa han proporcionat oportunitats per a l’atac i per a la derrota. Igual que en els tres dies anteriors, el recorregut ha estat una barreja de pujades exigents i singletracks tècnics. El recorregut incloïa 1.570 metres de desnivell positiu i 1.860 metres de descens, començava a l’espectacular parc de Naturland i acabava amb una sèrie de ponts romànics i passarel·les de fusta.

No obstant això, els equips masculins de l’UCI han tingut poc temps per a gaudir de la bellesa natural i arquitectònica de l’etapa. Sobretot perquè ha estat una etapa realment ràpida.

“Començant el dia amb un avantatge de 4:40 havíem planejat córrer de manera conservadora”, s’ha permès Becking. “Sabíem que si baixàvem amb seguretat, concediríem uns 15 segons a Singer Racing en cada descens. Però sense controls de temps, això, ha començat a ser estressant. La punxada del José ens ha costat una mica, però no ha estat fins a l’avituallament final (a Comabella, a falta de 17 quilòmetres) que hem aconseguit recuperar el forat respecte als líders”.

“Ens han dit que Singer estava dos minuts per davant, així que sabíem que si manteníem la consistència, seríem capaços d’assegurar la victòria general”, ha afegit Becking. “Però tot i així evitava totes les pedres possibles per a evitar punxar”.

“Em sento com si hagués estat l’ovella negra de les Epic Series”, ha rigut. “Mai havia pogut aconseguir la victòria. Per tant, em sento molt content; sobretot amb el José al meu costat. A més, devem un gran agraiment a l’equip i als patrocinadors, amb MEGAMO invertint molt i el suport compromès de BUFF desde fa temps. Tenim el millor suport, els millors mecànics, els millors fisios i els millors patrocinadors! Pau [Zamora Pérez] té molta experiència, ens facilita la feina; Només ens despertem, mengem i patim, ja està. Aquesta victòria es deu al treball dur de tots”.

Frey i Stiebjahn han aconseguit la seva tercera victòria d’etapa, de quatre possibles, però només han aconseguit 2 minuts i 17 segons dels 4 minuts i 40 que necessitaven per a superar l’avantatge de BUFF MEGAMO. D’aquesta manera, Becking i Dies s’han fet amb el títol de l’Andorra Epic Pyrenees 2023 per 2 minuts i 23 segons, per davant de Singer Racing. La victòria és la primera de les Epic Sèries per als homes de l’equip espanyol i arriba després dels segons llocs a 4Islands Croàcia, enguany, i a Andorra, el 2022.

En l’última etapa, Sergio Gutiérrez i Pau Marza Bedos s’han unit a Singer Racing i BUFF MEGAMO al podi. L’equip Biking Point - MB2 va patir una avaria mecànica important en la tercera etapa, mentre competia pel tercer lloc del dia, per la qual cosa el resultat va representar una espècie de redempció per a ells. No obstant això, no va desbancar a Sergio Mantecón i Francesc Guerra Carretero, de l’equip SCOTT - Cala Bandida, del podi final de la classificació general.





Categoria femenina

En la cursa femenina de l’UCI, Wüst i Figueres Garangou, del BUFF MEGAMO, han culminat la seva dominant victòria en la general amb un quart triomf d’etapa. La parella hispanosuïssa no s’ha vist inquietada en cap moment per les seves rivals i ha defensat amb confiança el títol que Figueres Garangou va guanyar al costat de Naima Diesner el 2022. Els aficionats al ciclisme de muntanya esperen que aquesta victòria serveixi de catalitzador perquè les dones BUFF MEGAMO s’uneixin als seus companys d’equip en la prova culminant de les Epic Sèries, l’Absa Cape Epic, al març de 2024.

“És fantàstic”, somriu Wüst. “Li he dit a la Txell [Figueres Garangou] aquest matí que mai havia fet quatre de quatre. Així que li he demanat que m’ajudés a mantenir la calma en les baixades i que no em deixés caure”. Travessar la meta i aconseguir aquesta quarta victòria ha estat fantàstic”. “Estem molt contentes”, ha conclòs Figueras Garangou amb senzillesa.

A Wüst i Figueras Garangou les han acompanyar en els podis de l’etapa i de la classificació general el Mondraker Team i el protour BCN. Ariadna Ródenas Pascual i Pilar Fernández Hernández han acabat la cursa de quatre dies a 1 hora, 59 minuts i 29 segons de les campiones. Mentre que Marta Torà Milà i Susana Alonso Carballo s’han quedat a 2 hores, 39 minuts i 41 segons de l’equip BUFF MEGAMO.

En les categories de grups d’edat, Eemil Uitto i Ukko Peltonen s’han proclamat campions inaugurals de l’Epic Andorra Pyrenees Amateur Masculina. L’equip Epic Orbea Finland ha acabat dotzè en la general, per davant de dos equips masculins de l’UCI. L’equip Patron-Sportbici ho ha fet encara millor, acabant desè en la general i guanyant la sempre competitiva categoria Màster. Francisco Javier i José Carlos Macías Bonaño poden estar encara més orgullosos dels seus esforços en haver superat ni més ni menys que a la llegenda del ciclisme de muntanya José Antonio Hermida, i al seu company Antonio Ortiz, en el seu camí cap al títol.

L’equip FAC2, format per Xavier Jové i Jéssica Cruz Carrera, s’ha alçat amb el títol en la categoria Mixta. L’Epic Legend Marc Schnyder, i el seu company Ivo Kistler han sigut l’equip de Grand Masters millor classificat. La combinació Schnyder Gear Cutting Solutions ha acabat en una increïble divuitena posició en la classificació general, 3 hores per sota de BUFF MEGAMO malgrat que tots dos superen els 50 anys. Tuula Kurkipää i Noora Kanerva era l’únic equip femení amateur de la cursa, per la qual cosa la combinació s’ha proclamat campiona de la categoria. Carina Mohr i Jana Sutter, de l’equip SCOTT Contessa, han sigut l’esquadra femenina Masters més ben classificada i han completat els premis del grup d’edat de l’Andorra Epic Pyrenees.

La pròxima oportunitat perquè els aficionats al ciclisme de muntanya experimentin les emocions de les curses de les Epic Sèries, des de la comoditat de les seves llars, és en l’SPAR Swiss Epic, del 15 al 19 d’agost de 2023. L’esdeveniment, de cinc dies de durada i categoria Legend, se celebra a la ciutat suïssa de Graubünden, al sud-est del país, i enguany comptarà amb retransmissió en directe. Els riders que desitgin participar en una prova de les Epic Sèries en 2023 hauran de viatjar a Sud-àfrica o Austràlia per a disputar les proves FNB Wines2Whales o Cape to Cape.

Per a obtenir més informació sobre aquestes proves, així com sobre l’Absa Capi Epic en la seva categoria Pinnacle, o per a inscriure’s a l’Andorra Epic Pyrenees 2024, s’ha de visitar www.epic-series.com. Per a recapitular l’Andorra Epic Pyrenees 2023, s’ha de fer clic a www.epic-series.com/andorra o compartir l’emoció a Instagram @andorra_epic, i a Facebook, a Andorra Epic.





2023 Andorra Epic Pyrenees Resultats

UCI Homes | Etapa 4:

1. Singer Racing Team: Martin Frey & Simon Stiebjahn (2.21:50)

2. BUFF MEGAMO: Hans Becking i José Dias (2.24:07 | +2.17)

3. Biking Point - MB2: Sergio Gutiérrez & Pau Marza Bedos (2.34:44 | +12.54)





UCI Dones | Etapa 4:

1. BUFF MEGAMO Dones: Janina Wüst & Meritxell Figueras Garangou (3.16:52)

2. Equip Mondraker: Ariadna Rodenas Pascual & Pilar Fernandez Hernandez (3.43:57| +27:05)

3. protour BCN: Marta Torà Milà i Susana Alonso Carballo (3.49:06 | +32:14)





Classificació General Masculina UCI després de l’Etapa 4:

1. BUFF MEGAMO: Hans Becking i José Dias (10.29:39)

2. Singer Racing Team: Martin Frey & Simon Stiebjahn (10.31:59 | +2.23)

3. SCOTT - Cala Bandida: Sergio Mantecón i Francesc Guerra Carretero (11.14:07| +44:31)





Classificació general femenina UCI després de la 4a etapa:

1. BUFF MEGAMO Dones: Janina Wüst & Meritxell Figueras Garangou (14.09:35)

2. Equip Mondraker: Ariadna Rodenas Pascual & Pilar Fernandez Hernandez (16.09:04 | +1.59:29)

3. protour BCN: Marta Torà Milà i Susana Alonso Carballo (16.49:16 | +2.39:41)





Per a veure els resultats complets, faci clic aquí.