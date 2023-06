Ràmio es posa “guapa” per a l’estiu

Ràmio torna a agafar vida amb l’arribada de l’estiu (comuee)

Ràmio serà el centre d’atenció el pròxim dissabte, 10 de juny, dia en què se celebrarà la segona Festa de Ràmio per a inaugurar una nova temporada que estarà plena d’activitats. No obstant això, la jornada d’inauguració també estarà farcida d’accions festives per a realitzar, tant en família com amb amics, amb l’objectiu final de passar un dia a Ràmio i conèixer els seus voltants.

La jornada d’inauguració començarà a les 9 hores amb una sortida guiada des de la Plana. Una ocasió única per a conèixer tota la flora i plantes remeieres que es troben pel camí fins a arribar a la borda de Ràmio.

A més, als voltants de la borda de Ràmio s’han organitzat jocs de pistes per a tots els públics (escape game) que aniran seguits d’una botifarrada. Un dinar popular que estarà amenitzat amb música.

D’entre les novetats de la temporada d’enguany destaca el fet que les instal·lacions de la borda de Ràmio podran ser utilitzades per entitats o grups organitzats que hi vulguin fer estada. Si es vol fer ús de l’immoble sigui durant mitja jornada com tot el dia, els seus ocupants tindran dret a cuinar al seu interior. Això sí, abans s’haurà d’haver demanat autorització al Comú d’Escaldes-Engordany i haver rebut la seva confirmació.

Una altra novetat important és que els ecoguardes de la borda de Ràmio podran vendre begudes i aperitius als visitants perquè gaudeixin d’una estona de relaxament després de l’exercici físic realitzat. Una acció que el Comú ha volgut dur a la pràctica després de les propostes de millora que va rebre per part dels visitants de l’any passat.

Durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre s’aniran fent diferents activitats a Ràmio que tancarà temporada a finals de setembre.