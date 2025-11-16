Rally Andorra Històric: Victòria in extremis de Ferran Font-Claudi Ribeiro

L’equip andorrà format per Ferran Font Pol – Claudi Ribeiro Leite (BMW M3 E30) va guanyar la nit de dissabte el 54è Rally Andorra Històric, prova automobilística dedicada exclusivament als vehicles clàssics organitzada per la Comissió Esportiva ACA Club. La lluita entre el duet andorrà i la parella francesa composta per Florent Todeschini – Florian Barral (Ford Sierra RS Cosworth), segons classificats, va ser molt forta durant la primera part del ral·li, ja que els millors temps en els trams se’ls adjudicarien alternativament els dos equips. Però, després d’una segona part de domini absolut dels francesos i quan el triomf semblava que no se’ls escaparia, van patir un problema tècnic en l’últim tram que els retardava a la segona posició.
Al matí, al final del primer bucle compost per dues passades als trams d’Ordino (8,74 km) i Fontaneda (8,38 km), només 9 dècimes de segons separaven els dos cotxes, amb avantatge per a la parella andorrana, després d’aconseguir cadascun dels dos equips dos millors temps escratx, la qual cosa demostra una tremenda igualtat. Un altre equip andorrà, Toni Riba – Oscar González (Ford Escort MkII) ocupaven el tercer lloc després que marquessin temps en aquesta mateixa posició en els quatre trams disputats.
Després del reagrupament-assistència d’Andorra la Vella, el bucle de la tarda constava de dues passades als trams Canillo (8,99 km) i Anyós (8,51 km). En el primer pas pel primer d’ells Todeschini-Barral treien 18” a Font-Ribeiro, als que calia sumar 11” més a Anyós-1 i 14” a Canillo-2, de manera que el lideratge canviava definitivament de propietari amb més de 42” a favor dels gals, per la qual cosa el ral·li semblava decidit.
Però la sorpresa saltava a Anyós-2, última especial. El Ford Sierra líder sofria problemes en el canvi, amb la conseqüent pèrdua de temps, la qual cosa unit a un bon crono del BMW M3 donava la victòria a Font-Ribeiro per 19”. Un cop de teatre d’última hora que demostra una vegada més que els ral·lis només cal donar-los per decidits quan s’arriba a la meta final. Aquesta és la tercera victòria absoluta de Ferran Font Pol i Claudi Ribeiro Leite en el Rally Andorra, dues d’elles fent equip.
En la categoria Velocitat Open, nova en aquesta edició, lideratge més que folgat per a Marc Comas – Carla Salvat (Škoda Fabia RS Rally2), que marcaven a més els millors temps absoluts en tots els trams.
En Regularitat Sport triomf final per a Joan Carrancà – Silvia March (Volkswagen Golf GTI), després de cedir Josep Carrancà – Alicia Carrancà (BMW 325 E30), a Anyós-1, el sòlid lideratge de que gaudien.
Finalment en Regularitat, després del domini matinal de Sergi Giralt – Miguel Ángel Silva (VW Golf GTI), després d’una dura lluita amb José Luis Masdeu – Francisco Fernández (Porsche 911 SC), aquests darrers revertirien la situació en el segon bucle i se situarien líders, guanyant tots els trams de la tarda.
Després d’aquest 54è Rally Andorra Històric conclou la temporada esportiva 2025 d’ACA CLUB, que s’ha compost a més pel Campionat d’Andorra d’Automobilisme de Muntanya, que ha constat de quatre competicions: Arinsal, Arcalís, Beixalís i La Peguera.
Classificacions 54è Rally Andorra Històric
Velocitat
1- Ferran Font – Claudi Ribeiro Leite (BMW M3 E30), 48’15”9
2- Florent Todeschini – Florian Barral (Ford Sierra RS Cosworth), +19”
3- Toni Riba – Oscar González (Ford Escort Mk II), +1’21”7
4- Albert Rodrigo – David Rodríguez (Renault 5 GT Turbo), +1’58”7
5- Jonathan Domene – Laia Domene (Volkswagen Golf GTI), +3’56”6
6- Simó Sala – Lluís Pinto (Volkswagen Golf GTI), 4’06”9
7- Joel Font – Maria Font (Porsche 911 SC), +4’17”9
8- Mouloud El Allaoui – Biel Domene (Volkswagen Golf GTI), +4’18”0
9- Gerard de la Casa – Eduard Andueza (Seat Ibiza 2.0 Kit Car), +4’44”1
10- Jaume Molas – Jordi Gallart (Renault 5 GT Turbo), +4’44”2
Fins a 19 classificats
Velocitat Open
1- Marc Comas – Carla Salvat (Škoda Fabia RS Rally2), 46’25”5
2- Miquel Guiral – Manel Guiral (Rover MG ZR), +12’11”5
R- Lluís Sala – Marcel Sala (Seat Ibiza Cupra D).
Regularitat Sport
1- Joan Carrancà – Silvia March (Volkswagen Golf GTI), 169’0 punts
2- Gerard Espuñes – Albert Obiols (Porsche 944 Turbo), 218’5 punts
3- Dídac Cardenyes – Marina Cardenyes (Lancia Delta Integrale), 256’8 punts
4- Oscar López – Angela Wyllie (Fiat 131), 299’1 punts
5- Arnau Casal – Jordi Brillas (BMW 323), 321’6 punts
Fins a 12 classificats
Regularitat
1- José Luis Masdeu – Francisco Fernández (Porsche 911 SC), 43’9 punts
2- Sergi Giralt – Miguel Ángel Silva (Volkswagen Golf GTI), 51’4 punts
3- Joan Corbatera – Ramon Ferrés (Volkswagen Golf GTI), 63’8 punts
4- Gabriel Olivier – Gil Tarabal (Volkswagen Golf GTI), 76’7 punts
5- Jordi Ibarra – Marta Ibarra (Seat 127), 82’2 punts
Fins a 9 classificats
Més informació del 54è Rally Andorra Històric: www.aca.ad