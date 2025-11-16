El Pallars Sobirà comença a implantar el pla Bike Pirineus per a fomentar el turisme vinculat a la bicicleta

El Consell Comarcal del Pallars Sobirà ha començat a presentar el projecte Bike Pirineus a tota la comarca. Durant aquest mes de novembre ha programat sis sessions informatives als municipis d’Alins, Esterri d’Àneu, Rialp, Llavorsí, Espot, Ribera de Cardós i Sort. Paral·lelament, les empreses que ho desitgin poden demanar mentories individualitzades per a conèixer de primera mà el projecte i com el poden encabir al seu negoci.
Bike Pirineus està subvencionat amb fons europeus Next Generation i compta amb un pressupost de 2,3 milions d’euros. L’objectiu principal és potenciar a la comarca el turisme vinculat a la bicicleta, en diferents modalitats, i desestacionalitzar el turisme.
El projecte disposa d’un total de vint actuacions entre les quals destaquen l’adequació d’itineraris, instal·lació de punts de càrrega per a bicicletes elèctriques o l’adaptació de telecadires a les estacions d’esquí d’Espot i Port Ainé per a pujar les bicicletes i facilitar l’accés a cotes altes als amants de la BTT.