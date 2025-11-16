Bartumeu Gabriel debuta a la Copa del Món amb un bon esquí tot i el seu DNF

La Copa del Món d’eslàlom de Levi (Finlàndia) s’ha tancat aquest diumenge amb l’eslàlom masculí i la presència de Bartumeu Gabriel. L’andorrà, que sortia amb el dorsal 77, no ha pogut finalitzar la cursa tot i el bon esquí que estava produint. Gabriel ha sortit disposat a mostrar el seu esquí i s’ha mostrat sòlid a la primera part, amb un primer intermig en què marcava el 58è temps amb +0.34. Al segon intermig el seu crono era de +1.16 i era 71è, però després no ha pogut completar la cursa i ha quedat fora en caure.
Amb tot, el regust que deixa en l’equip és molt positiu perquè el seu objectiu a aquesta Copa del Món era mostrar una bona versió del seu esquí i així ha estat, segons ha explicat el mateix corredor i el seu staff.
L’andorrà continuarà ara a Levi amb diverses sessions d’entrenaments, abans que arribi la Copa d’Europa d’eslàlom de l’estació finlandesa, que està prevista pel pròxim divendres, dia 21 de novembre.
Bartumeu Gabriel, esquiador: “Estic molt content de com he esquiat avui, era molt exigent, estava molt, molt gelada i ja s’havia marcat una mica. Les primeres portes, al primer ‘inter’ m’he notat molt bé, anava al 200%, però he fet un petit error d’anar a tope i m’ha perjudicat una mica el temps a dalt. Però, després he pogut recuperar aquest error, he seguit fins al mur amb molt bones sensacions, produint un esquí com el que veníem produint fins ara als entrenaments, per tant estic molt satisfet del que he fet avui en la meva primera Copa del Món”.
“La meva promesa de donar el 200% l’he complert, estic satisfet perquè crec que l’esquí que he produït fins al dia d’avui és molt positiu i el que hem demostrat avui és molt positiu. Llàstima la caiguda, llàstima haver-nos sortit i no creuar meta, però crec que en la primera Copa del Món hem fet la nostra feina. Ara amb la Copa d’Europa entre cella i cella i a donar el nostre màxim”.
Fred Beauviel, responsable de l’equip nacional i entrenador: “Per al Bartu és la primera experiència en la Copa del Món, la qual cosa pot ser molt emocionant però l’he vist molt tranquil i concentrat a aquest esdeveniment. Ha produït un bon esquí, el que estem treballant és el que ha mostrat a la pista. És una bona primera experiència. Satisfet i ens dona ganes de continuar endavant. Tenim la Copa d’Europa el divendres, ja coneixem la neu, ja coneixem la pista, i s’ha d’anar confiat”.
Roger Vidosa, director esportiu de la secció d’alpí de la FAE: “El Bartu ha trencat el gel iniciant la temporada amb la Copa del Món. És la primera Copa del Món d’ell i tenint com a objectiu la Copa d’Europa no veníem aquí a guanyar la carrera, però sí a agafar experiència, veure el nivell del circuit i que donés la seva millor versió. Ho ha fet, després s’ha sortit, però el traçat d’aquesta primera mànega era bastant exigent, amb algun canvi de ritme i alguna figura complicada. Això serveix d’aprenentatge per a preparar la Copa d’Europa que tindrà aquí mateix”.
“Hem vingut a Levi amb l’equip femení i masculí d’eslalomistes. La Carla el primer dia va demostrar una millora notable respecte a l’any passat, és capaç de passar mànegues a baix, com vam poder veure, i a més amb més ‘inters’ per a estar dins del top30, que és el que tenim com a objectiu. El balanç en general entre Carla i el Bartu és bo perquè, pel que fa la Carla, l’objectiu és fer mànegues fins a baix en el camí per a acabar fent el top30 i, en el cas del Bartu, era agafar experiència i veure quin és el camí en les pròximes temporades per a arribar algun dia com el Joan Verdú a estar en el top30”.