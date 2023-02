Ràdio Andorra acull l’obra teatral històrica de l’edifici per a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio

Escena de l’obra teatral “Aquí Ràdio Andorra” (SFGA)

El dilluns 13 de febrer se celebra el Dia Mundial de la Ràdio, efemèride proclamada oficialment per les Nacions Unides. El Departament de Patrimoni Cultural del Ministeri de Cultura i Esports se suma a aquesta celebració i convida a tota la ciutadania a la representació de l’obra de teatre ‘Aquí Ràdio Andorra’ que tindrà lloc el mateix 13 de febrer, a les 20.30 hores, a la sala de l’emissor de l’edifici de Ràdio Andorra, seu d’Andorra Turisme.

L’espectacle, amb text i direcció de Juanma Casero, és una coproducció entre l’Escena Nacional d’Andorra (ENA) i l’Arxiu Nacional d’Andorra al voltant de la història de Ràdio Andorra. La representació es va estrenar el dia 9 d’abril de l’any passat al Teatre de les Fontetes de la Massana. És una obra de petit format i apta per a tots els públics que dona a conèixer la història de Ràdio Andorra com a emissora que va funcionar en el context polític i social de França, Espanya i Andorra entre els anys 1940-1981. Els actors i les actrius que participen són Pere Tomás, Carol Caubet, Núria Montes, Jonathan Jiménez i, com a pianista, Déborah López Vila.

L’entrada serà lliure i gratuïta, però per limitacions d’aforament, s’ha de fer reserva prèvia a través del correu electrònic arxiu_nacional_andorra@govern.ad.