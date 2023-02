Institucions Penitenciàries impulsa el Programa de tractament psicològic de gestió emocional i autocontrol

El Centre penitenciari de la Comella. Foto: ARXIU

El Departament d’Institucions Penitenciàries ha impulsat el Programa de tractament psicològic de gestió emocional i autocontrol, destinat als interns del Centre Penitenciari. L’objectiu d’aquesta nova iniciativa és tractar la gestió emocional i l’autocontrol dels interns, reforçant l’adquisició d’habilitats socials, per tal de reduir el risc de reincidència en actes delictius.

El programa, que s’està aplicant des de meitat de gener, consta de diferents sessions terapèutiques individuals per a avaluar i reforçar el treball grupal, a més d’atendre a les singularitats de cada persona. També s’hi inclouen deu sessions grupals, dirigides per dos terapeutes. Les sessions individuals es realitzaran amb la periodicitat que cada cas requereixi, i amb continuïtat, indistintament de si s’han finalitzat les sessions grupals o no. El mètode grupal se centra a treballar amb vivències pròpies dels participants i l’intercanvi d’experiències.

El programa, que contempla aspectes com la comunicació assertiva o la gestió de situacions complexes, es duu a terme gràcies al conveni entre el Departament d’Institucions Penitenciàries i el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària SAAS. Un acord que permet potenciar l’assistència psicològica a les persones privades de llibertat, per tal de dur a terme una reinserció reparadora.