Cancel·lada la cursa d’esquí de muntanya i raquetes Traça Muga

Cartell de la cursa Traça Muga cancel·lada

La Federació d’Entitats Excursionistes i la Unió Excursionista Urgellenca han comunicat la cancel·lació de l’edició d’enguany de la Traça Muga, la cursa d’esquí de muntanya i de raquetes de neu que s’havia de dur a terme diumenge vinent 12 de febrer a Aransa.

L’organització ha pres la decisió a causa de la manca de neu suficient en algunes parts del recorregut previst, en bona part per les ventades de la setmana passada que han afectat el mantell nival en cotes altes.

La prova, organitzada per la UEU, constava enguany d’un circuit de 9 km, amb un desnivell positiu de 400 metres, al voltant de l’estació d’esquí nòrdic d’Aransa. Per al dia anterior hi havia programat l’inici de la recollida de dorsals a la Seu d’Urgell. En aquesta edició, estava previst que la Traça Muga comptés com a Campionat de Catalunya de Raquetes de Neu.