La proposta gastronòmica per a aquesta setmana és una recepta de quiche amb espinacs. La quiche és un plat molt versàtil que et permet jugar amb una gran varietat d’ingredients. En aquest mateix cas, per exemple, si no et convencen els espinacs, la pots fer amb xampinyons i cansalada. O, també, canviar els espinacs per porros, els quals donaran una gran dolçor a la quiche. Avui, però, la farem amb espinacs.
Ingredients
Per a la base:
- 1 làmina de pasta brisa (pot ser casolana o comprada)
Per al farcit:
- 300 g d’espinacs frescos (o congelats, ben escorreguts)
- 1 ceba mitjana
- 3 ous
- 200 ml de nata per a cuinar
- 100 g de formatge ratllat (emmental, gruyère o el que més t’agradi)
- Oli d’oliva verge extra
- Sal i pebre al gust
- Un polsim de nou moscada (opcional)
Preparació
- Preescalfa el forn a 180 °C (dalt i baix).
- Prepara la base: Estén la làmina de pasta brisa en un motlle per a quiches o pastissos, punxa el fons amb una forquilla i, si vols, cobreix-la amb llegums secs per a evitar que pugi. Precuina-la durant 10 minuts.
- Cuina els espinacs: En una paella amb una mica d’oli, sofregeix la ceba picada fins que estigui tendra. Afegeix-hi els espinacs i cuina uns minuts fins que redueixin i perdin l’aigua.
- Bat els ous i la nata en un bol, afegeix-hi sal, pebre i nou moscada. Incorpora el formatge ratllat i, finalment, els espinacs saltats.
- Aboca la barreja damunt de la base precuinada i distribueix-la bé.
- Enforna durant uns 30-35 minuts o fins que la superfície estigui daurada i el farcit qualli.
- Deixa refredar lleugerament abans de desemmotllar i servir.