Com evitar males olors al bany

El bany és un espai clau per a la higiene i el benestar, i mantenir-lo lliure de males olors és essencial. Un bon sistema de ventilació és el primer pas: obre finestres després de la dutxa o instal·la un extractor si no n’hi ha. La ventilació ajuda a eliminar la humitat i a evitar la formació de floridura, que pot ser una font de males olors. Si el bany no disposa de finestres, és especialment important comptar amb un extractor eficient i mantenir-lo net perquè funcioni correctament.
També pots deixar la porta del bany oberta uns minuts després d’utilitzar-lo per a facilitar la circulació d’aire i millorar la qualitat ambiental de l’espai. Neteja regularment el desguàs amb productes específics o amb una barreja de vinagre i bicarbonat. Comprova que no hi hagi filtracions o canonades obstruïdes, ja que poden provocar males olors persistents.
El vàter també necessita una neteja freqüent, especialment sota el fil de l’aigua.
Evita deixar la roba humida acumulada i buida sovint la paperera.
Per a reforçar la frescor, pots fer servir espelmes aromàtiques o difusors naturals com taronja amb claus d’olor.
Mantenir una rutina de neteja i ventilació garanteix un ambient agradable i saludable per a tota la família.
A més, ajuda a prevenir la proliferació de bacteris i fongs, que poden provocar males olors i afectar la salut respiratòria. Amb uns hàbits senzills i constants, el bany es manté fresc, net i lliure de molèsties.
Per Tot Sant Cugat