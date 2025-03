Qui viatgi al Regne Unit necessitarà una Autorització Electrònica de Viatge (ETA)

L’ETA és un permís electrònic que permet entrar al país per turisme, negocis o estades curtes de fins a sis mesos (SFGA)

El Ministeri d’Afers Exteriors informa que a partir del pròxim 2 d’abril totes les persones que vulguin viatjar al Regne Unit hauran d’obtenir de manera obligatòria una Autorització Electrònica de Viatge (ETA) abans de desplaçar-se. Aquesta nova mesura forma part del procés de digitalització i reforç del control fronterer impulsat pel Govern britànic, seguint un model ja aplicat en altres països com els Estats Units i Austràlia.

L’ETA és un permís electrònic que permet als viatgers entrar al país per motius de turisme, negocis o estades curtes de fins a sis mesos. Aquesta autorització serà obligatòria per a tots els viatgers que actualment no necessiten visat per a entrar al Regne Unit, incloent-hi els nacionals andorrans.

A partir de demà, dimecres, els ciutadans europeus, inclosos els andorrans, podran sol·licitar l’ETA. Aquesta autorització electrònica tindrà un cost d’entre 10 i 16 lliures esterlines i permetrà múltiples viatges durant dos anys, o fins a l’expiració del passaport del sol·licitant, el que succeeixi primer.

Els viatgers podran sol·licitar l’ETA a través de dues vies: l’aplicació mòbil UK ETA app, disponible a Google Play i Apple Store, o bé al web oficial del Regne Unit, GOV.UK – Electronic Travel Authorisati-on. A més, i per tal de facilitar la comprensió de la informació, la web d’Afers Exteriors també recull els passos i requisits a seguir.

Els sol·licitants hauran de proporcionar les seves dades personals, una fotografia digital i respondre una sèrie de preguntes. En la majoria dels casos, la resposta s’obté en tres dies laborables. Els viatgers hauran d’utilitzar el mateix passaport amb el qual han sol·licitat l’ETA per a viatjar.





Transició als eVisas

D’altra banda, el Regne Unit també està implementant un nou sistema d’eVisas, que substituiran els documents físics d’immigració. Des del 31 de desembre de 2024, els permisos de residència biomètrics (BRP) i les targetes del règim de liquidació de la UE han deixat de ser vàlids. Els viatgers han de verificar el seu estatus migratori digitalment a través del sistema de verificació del Regne Unit, mitjançant un share code, disponible al portal oficial GOV.UK – Check Immigration Status.