Què li passa a la nostra pell quan no dormim bé i com actuar

Moltes persones, en aquests dies, no dormen bé… Unes altres tampoc ho feien abans i això es nota en el nostre rostre. Vegem què és el que li passa a la nostra pell quan no dormim bé i què podem fer per a solucionar-ho.

Així comença el dia la nostra pell quan no dormim bé

Un dels signes més evidents de la falta de somni estan en els nostres ulls. Apareixen enrogits, però també amb bosses i ulleres. No obstant això, Laura Romero, directora de Formació de Guerlain, ens parla d’altres efectes de dormir poc.

– La pell comença el dia mat i apagada a causa del descens en la producció de melatonina. Aquest és el to habitual de la pell quan no descansa prou. Els motius cal buscar-los en què la falta de somni provoca que es produeixi menys melatonina, que afecta directament a la lluminositat de la pell.

– Perd la capacitat de detoxificació si tenim nivells elevats d’estrès. Si els nivells de cortisol no descendeixen (i perquè ho facin l’organisme ha d’estar al ralentí) la pell no és capaç d’eliminar les toxines que s’han anat acumulant al llarg del dia.

– Episodis de deshidratació i sequedat. Si no es dorm bé, el pH de la pell s’altera i els nivells d’hidratació òptims no són capaces de mantenir-se. La conseqüència directa és despertar amb el rostre sec i aspre.

– Via lliure a les arrugues per falta de reparació. Les cèl·lules que estan danyades no tenen temps suficient per a reparar-se i això provoca que apareguin arrugues amb major facilitat. Només durant el somni profund, quan augmenta l’hormona del creixement, es dóna aquesta capacitat de reparació.

– Major flaccidesa a causa de la degradació del col·lagen i l’elastina. Si no descansem, les hormones de l’estrès es mantenen actives i descomponen les fibres de col·lagen i elastina, provocant una notable pèrdua de fermesa.

Alguns productes

Midnight Secret Tratamiento Recuperador Noches Cortas, de Guerlain. És la fórmula secreta d’aquesta signatura per a ajudar a recuperar-se de la falta de somni. Un còctel d’actius d’efecte descongestionant que ajuda a eliminar els signes visibles de la fatiga i a despertar amb la pell suau i el rostre fresc i descansat. Els seus actius, com l’extracte de ginkgo biloba o les glucoproteïnes extretes de la fermentació d’un llevat treballen simultàniament per a despertar la bellesa i esborrar els signes de fatiga. El seu preu: 29€.

Gel Contour des Yeux, de Clarins. Aquest gel ultra lleuger, fresc i no gras prevé l’aparició de bosses i ulleres. Els extractes de plantes descongestionen la mirada per a alleujar-la i hidratar-la. El ginkgo biloba actua sobre les ulleres, els extractes de blauet, camamilla i àloe vera hidraten i reconforten a l’instant. La fórmula inclou el complex anticontaminació Clarins. Es pot aplicar diverses vegades al dia, sempre que es necessiti alleujar la zona, mitjançant pressions successives des de la comissura interna a la comissura externa, fins i tot sobre les parpelles. El seu preu: 40,50€/*50ml.

Hydralba Crema Hidratante Ligera, d’A-Derma. Aquesta crema hidratant lleugera proporciona una hidratació immediata i durant 24 hores. És el tractament de base per a una pell bella i plena de salut. Protegeix de les agressions externes (com les agressions climàtiques). També existeix una versió Rica, per a les pells més seques. El seu preu: 20,99€/40ml.

Kenzoki Ginger Flower, de Kenzo. Crema que acudeix al rescat de les pells cansades. Una crema que es fon a l’instant amb la pell per a un acabat deliciosament mat i empolsat, tot això amb el perfum revitalitzant de gingebre. Gràcies a una aplicació diària, la seva fórmula contribueix a defensar la pell de les agressions externes i augmenta per més temps la lluminositat del rostre. El seu preu: 49€/50ml.

Lift Mask, de Filorga. Els components d’aquesta màscara creen un efecte refermant radical gràcies al seu plasma vegetal ric en factors cel·lulars que estimulen la capacitat de regeneració de les cèl·lules. El seu col·lagen d’origen marí contribueix a pal·liar la pèrdua de col·lagen fisiològic que s’observa durant l’envelliment. La presència de l’àcid hialurònic redensifica les zones cutànies, aconsegueix restaurar els volums perduts i redefinir el contorn del rostre aconseguint un efecte remodelació radical. Aquesta màscara ultrarefrescant es composa per fibres ultrafines de cel·lulosa que permeten difondre els ingredients fins al cor de la pell per a aconseguir l’efecte refermant desitjat. El seu preu: 9.90€.

Per bellezactiva.com