Què fer i què no davant una avaria

L’avanç de la tecnologia fa que els vehicles siguin cada cop més fiables; però tot i això, sempre és quelcom pel que hem d’estar preparats. Ser previnguts ens pot ajudar a evitar riscos innecessaris.

Si es sofreix una avaria, el punt número u i fonamental és mantenir la calma i detenir-se en lloc segur. Això no sempre és possible, però si podem, és millor avançar a un lloc prou segur (fins i tot a risc que es pugui agreujar l’avaria), perquè la seguretat és el primer.

Un cop detinguts, hem de fer-nos veure, sobretot si estem en un lloc potencialment perillós. Encén els llums d’emergència i apaga el motor. Posa’t l’armilla reflectora dins del cotxe i, quan vagis a sortir, assegura’t que no ve ningú abans d’obrir la porta.

Ja fora del cotxe, col·loca els triangles per indicar el perill i, si tens algun dispositiu que et pugui ajudar en la senyalització, utilitza’l.

Quan hagis assegurat la zona, posa’t en contacte amb el teu servei d’assistència en carretera i si és necessari amb els cossos de seguretat.

En cas que sigui impossible trobar una zona segura (per exemple, ens trobem en un pont), una opció és romandre en el vehicle amb el cinturó de seguretat cordat. Si viatges amb nens, cal no perdre’ls de vista ni un segon, han d’estar sempre controlats i el més lluny possible de la zona de perill.

Però què no hem de fer? No s’ha de romandre a la calçada més temps del necessari. No és moment de moure’s ni de jugar ni d’explorar els voltants. Així mateix, és important mantenir la bateria del mòbil, per la qual cosa tot ús no imprescindible, ha d’eliminar-se.

Si sumem a l’avaria algunes circumstàncies de temps o lloc, la nostra precaució ha de ser extrema. Llocs especialment perillosos són els túnels, ponts, canvis de rasant, zona de corbes o zones amb forts terraplens i desnivells.

En relació amb les condicions climatològiques, hem d’extremar les precaucions a la sortida i posta de sol, durant la nit i en cas de boira, neu o pluja intensa. Tots aquests factors provoquen poca visibilitat i pot ser que els altres conductors no ens vegin amb l’antelació suficient.

