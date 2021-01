YouTube contra els petits creadors

Malgrat que la majoria de plataformes de continguts online es pretenen sempre com a espais horitzontals on la llibertat és màxima, la veritat és que cada vegada són més els exemples que confirmen que fa temps companyies com Facebook o YouTube han canviat la seva manera d’actuar.

YouTube ha fet públic en els seus ‘Termes de servei’ un canvi substancial que deixa al descobert com s’estructurarà la plataforma en el futur. A partir d’ara la plataforma afegirà anuncis en els vídeos creats pels usuaris que no formen part del Programa de socis de YouTube. Aquest programa aglutina a aquells usuaris que tenen més de 4.000 hores de reproducció pública durant l’últim any i més de 1.000 subscriptors.

D’aquesta manera la plataforma afirma que podrà monetitzar els continguts de creadors que estiguin per sota d’aquests números sempre que compleixin les normes de decòrum de la xarxa, i el més sorprenent, els creadors d’aquests vídeos no rebran cap mena de remuneració en no estar en el Programa de Socis.

Aquests canvis ja estan operatius als Estats Units i arribaran a la resta del món aquest gener de 2021.

Sens dubte les modificacions, suposen un canvi que demostra la deriva de les grans plataformes. En aquest cas, la frase que resa “quan el producte és gratis el producte ets tu“, es fa encara més real. Ara aquests petits creadors generaran continguts per a YouTube i no rebran ni un miserable euro per la publicitat que generin.

Per Tecnonews