Reportatge: Consells per a conduir amb neu

Vehicle transitant per una carretera amb neu (Freepick)

La neu és un dels majors espectacles de la naturalesa a l’hivern, però al mateix temps pot complicar els desplaçaments en gran manera durant aquesta estació de l’any. Per a evitar esglais convé tenir en compte unes pautes molt bàsiques.

Abans de sortir, informa’t de la previsió meteorològica. Si els meteoròlegs preveuen la seva immediata aparició, el millor és no agafar el cotxe i esperar que les condicions millorin. Si no tens més remei que viatjar, sigues previngut i recorda que l’adherència dels pneumàtics sobre l’asfalt disminueix considerablement.

En cas de nevada, encén la llum d’encreuament. Si el vehicle disposa de llum antiboira davantera, també és aconsellable que l’encenguis. Només en cas de forta nevada, hauràs d’encendre la llum antiboira posterior, apagant-les totes quan deixi de nevar.

Un home posant les cadenes al cotxe (arxiu)

Durant el viatge

Condueix suaument: La conducció sobre neu i gel requereix que totes les accions del conductor es realitzin de manera progressiva i sense brusquedats. Procura circular sense superar els 60 o 80 km/h segons on et trobis i mantingues una velocitat constant, evitant accelerades i frenades brusques.

Utilitza ulleres de sol: Amb la combinació de sol i neu pot existir un alt nivell de reflectància que ens pot dificultar la visió. Utilitza unes ulleres de sol homologades i certificades per a conducció, si són polaritzades molt millor.

En vies de dos o més carrils per sentit de circulació, recorda deixar lliure el carril esquerre i circular en comboi, per a permetre el pas de vehicles de conservació de carreteres i emergències. Para esment a la senyalització en els panells de missatge variable i a les indicacions dels agents.

Cadenes: Encara que el més recomanable és portar pneumàtics certificats per a hivern, si et desplaces de manera esporàdica a llocs de neu i el teu vehicle no disposa d’ells, has de tenir cadenes o algun altre tipus d’equipament especial homologat i usar-lo només quan el paviment estigui nevat o gelat. Recorda que, en el cas del Principat d’Andorra és obligatori portar en el cotxe els equipaments especials perquè, cas que nevi, es puguin instal·lar. No fer-ho, és motiu de sanció.





Per circulaseguro.com