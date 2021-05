Pyrénées llença un departament per facilitar l’experiència de compra de les empreses

Pyrénées Andorra ha creat ‘Nous Canals’, un departament amb idees renovades i amb projectes per facilitar l’experiència de compra de les empreses i apropar-les als productes i serveis que ofereix el grup. L’objectiu d’aquest departament és donar suport i estar al costat del teixit empresarial del país.

Actualment el grup treballa amb més de 150 empreses de diferents sectors com entitats bancàries, immobiliàries, bufet d’advocats, hotels i també amb institucions. Un exemple és amb els hotels de luxe del país, amb els quals intercanvien sinergies perquè els hostes puguin aprofitar les promocions, descomptes i el servei de Shop&Go. També treballen amb operadors turístics per ampliar l’experiència de compres dels turistes i es complementen amb activitats de lleure. Des del grup també destaquen el suport que donen a les escoles andorranes per poder actualitzar les eines tecnològiques.

El departament està liderat per Miguel Ventós, conjuntament amb un equip format quatre ‘personal shoppers’ que parlen diferents idiomes.