Calvó destaca el bon estat de salut del sector ramader a la Fira del Bestiar d’Ordino

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, juntament amb el cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés, ha visitat aquest dissabte al matí la Fira del Bestiar d’Ordino. El certamen s’ha pogut recuperar, després de 70 anys sense celebrar-se, gràcies a un conveni de col·laboració entre ambdues institucions. Així, a part de la fira del bestiar de la parròquia, s’ha celebrat també la 9a edició de la Fira Concurs de mascles de raça bruna d’Andorra i la subhasta de vedells, que fins ara es celebrava cada any a l’assecador de la Borda Mateu de Santa Coloma. “Celebrem la bona qualitat i l’estat de salut dels animals participants a la fira”, ha ressaltat la titular de Medi Ambient.

Calvó i Mortés han pogut copsar de primera mà tots els espais que configuren la fira: el bestiar, el mercat artesanal, l’exposició de fotografies de la flora dels Pirineu, l’exposició Eines d’abans i la Casa de la Muntanya. En aquesta línia, Calvó ha destacat que “concentrem en un sol espai ramaderia i productes alimentaris i artesanals de proximitat per dinamitzar la parròquia i mostrar el múscul i el treball que realitza al llarg de l’any el sector”. Així mateix, la ministra ha recordat que l’Executiu ja fa temps que treballa millores reglamentaries, com ara els ajuts a la certificació ecològica o bonificacions per afavorir el benestar animal, per respondre a les demandes que va fer el sector durant les visites individuals que es van fer des del Ministeri.

Pel que fa al concurs aquest any hi ha hagut nou participants en les categories d’anolls i braus, i els guanyadors han estat: en la secció d’anolls Everes, de casa Joan Anton amb Pal en primer lloc; Fermin Betriu, de casa del Turons en segon lloc; i Júlia Fité de Borda Joan amb Panxo en tercer lloc. En la secció de braus el primer lloc ha estat per Oscar Coma de casa Cometes amb Nord, el segon lloc per a Andreu Gaspà de casa Saboyano amb Tec i en tercer lloc ha quedat Everest, de casa Joan Antoni amb Llamp.

Per tal d’impulsar el programa de selecció genètica de la raça Bruna d’Andorra, la selecció dels mascles és un dels punts més importants a tenir en compte. El fet de realitzar una fira només de mascles ofereix als ramaders la possibilitat de competir entre ells per trobar els millors mascles de cada categoria i així veure els progressos de la selecció realitzada durant els últims anys. Tal com ha destacat Calvó, en aquesta època de l’any aquests animals es troben en les millors condicions i són més visibles les seves característiques morfològiques.

Quant a la subhasta de vedells, en aquesta nova edició hi ha hagut la participació de 6 animals subhastats sobre 9 preseleccions. Tots ells han estat adquirits com a reproductors per un import d’entre 1.800 i 3.400 euros. Recordar que els vedells seleccionats per la subhasta han estat un temps al Centre de Selecció del Groupe Gascon.