Puigcerdà acollirà, el 16 de maig, el seminari “el Pirineu en temps del Regne de Mallorca (1276-1344)”

Puigcerdà acollirà, aquest proper mes de maig, el seminari “el Pirineu en temps del Regne de Mallorca (1276-1344)”, una proposta organitzada coincidint amb la commemoració dels 750 anys de la fundació del Regne de Mallorca. L’activitat, que es durà a terme el 16 de maig a la sala Sebastià Bosom de l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya, reunirà una desena de ponències d’historiadors i estudiosos catalans, francesos i nord-americans. La jornada es farà al llarg de tot dissabte i l’entrada, gratuïta, és oberta a tothom qui vulgui assistir-hi.
Un punt àlgid de la història medieval del comtat pirinenc
Les dinàmiques successòries dissenyades per Jaume I el Conqueridor van decidir la creació d’un Regne de Mallorca, de configuració complexa i d’una vigència de set dècades, que s’inicià l’any 1276. Malgrat la seva component marítima evident, la petita monarquia va tenir una curiosa projecció pirinenca que seria decisiva en l’evolució futura de la serralada. Coincidint amb el 750è aniversari de la seva implantació, es dedica aquesta jornada als vincles pirinencs d’un regne que va incorporar la Cerdanya dins de les seves fronteres, en un període que va esdevenir un dels punts àlgids de la història medieval del comtat pirinenc i de Puigcerdà, la seva capital.
Durant el seminari es recupera l’exposició sobre la Cerdanya i el Regne de Mallorca titulada “Quan érem Mallorca. Geopolítica, economia i vida quotidiana a la Cerdanya entre els segles XIII i XIV”, que uns mesos enrere es va poder veure precisament a l’Arxiu.
El seminari “el Pirineu en temps del Regne de Mallorca (1276-1344)” és organitzat per l’Institut de Recerca en Cultures Medievals de la Universitat de Barcelona, l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell i l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya, amb la col·laboració del Consell Comarcal de la Cerdanya, la Universitat d’Andorra i l’Ajuntament de Puigcerdà.
El programa complet del seminari, amb el detall dels horaris i ponències, es pot consultar a https://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/cerdanya/detall/Seminari-RdM.