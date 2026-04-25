El Mundial d’EnduroGP arribarà a Oliana de l’1 al 3 de maig

El municipi d’Oliana es prepara per a acollir, de l’1 al 3 de maig, una nova prova del Campionat del Món d’EnduroGP. La prova, que aquesta vegada serà la segona ronda puntuable de la temporada, reunirà els principals pilots de la disciplina. Entre els participants destaca Josep Garcia (KTM), vigent campió del món i actual líder del campionat, que arribarà amb moltes ganes de lluir-se a la cursa de casa, a més de reafirmar el seu lideratge provisional a E1 i EnduroGP.
Juntament amb Garcia, competiran altres referents internacionals com Steve Holcombe (Sherco), Andrea Verona (KTM), Zach Pichon (TM) o Brad Freeman (Beta), entre d’altres. A més, la prova comptarà amb la presència de l’equip local WP Eric Augé.
Després de l’inici del campionat a Sicília, Oliana es convertirà en l’epicentre de l’enduro mundial, amb un recorregut molt exigent. L’organització, a càrrec del Moto Club Oliana, espera que l’afició respongui seguint la prova en els trams cronometrats i donant suport als pilots.