Publicada la proposta de reforma del Reglament del Consell General

La Proposta de reforma del Reglament del Consell General publicada al Butlletí 38/2026 serà presa en consideració en la pròxima sessió de Consell General, prevista per dijous, 4 de juny, a les 9.30 h. La proposició de llei d’iniciativa parlamentària ha estat entrada a tràmit per tots els grups parlamentaris de la cambra (Demòcrates, de Concòrdia, Socialdemòcrata, Andorra Endavant i Ciutadans Compromesos) amb l’objectiu d’actualitzar el reglament del Parlament i dotar-lo de més transparència.
Els punts més destacats de la reforma del Reglament
La reforma global d’enguany no alterarà l’estructura del Reglament del Consell General, però sí que se centrarà en tres grans àrees, per a aconseguir un model parlamentari més modern, regulat i exigent.
Pel que fa als Drets i estatut dels consellers generals s’introdueixen garanties en l’accés a la informació dels consellers establint un accés referent i determinant els casos d’informació parcial o anonimitzada. A més, es regula l’accés a informació reservada i el deure de secret. També s’introdueix el Codi de conducta com a referència sancionadora.
Sobre els Grups Parlamentaris es regula de forma més detallada el grup mixt, donant l’opció que hi hagi subgrups a efectes de gestió comptable i establint unes regles de funcionament si no hi ha acord entre els consellers generals que el formen. Pel que fa al funcionament de tots els grups parlamentaris s’aplicarà un major control comptable i es reforçarà la fiscalització a la qual estan sotmesos per part del Tribunal de Comptes. El nou reglament també detalla la impossibilitat de rebre retribucions complementàries i les incompatibilitats amb determinats càrrecs públics.
Referent a Transparència i conflictes d’interès hi haurà una regulació molt més extensa de la declaració d’interessos, dels conflictes d’interès i també una limitació als obsequis (fins a 150 €) que puguin rebre els consellers generals. A més, estaran obligats a abstenir-se en les comissions legislatives en cas de conflicte d’interessos.
El nou text també amplia les funcions de la Comissió Permanent que intervindrà en el control d’incompatibilitats, avaluarà els conflictes d’interès i en l’emissió d’informes amb recomanacions.
També pretén millorar el funcionament de les Comissions Legislatives establint noves regles pel que fa a la convocatòria de les reunions i el funcionament intern de les comissions. A més, quedarà detallat el conflicte d’interès i l’obligació d’abstenció en aquest cas; i s’introdueix el criteri de paritat a les presidències.
Per a acabar, el nou reglament dota de més funcions a la Sindicatura en l’organització del personal del Consell General i reforça la independència en l’execució del pressupost del Parlament. A més, detalla de forma més precisa el càrrec de secretari general, pel que fa al seu perfil professional i també els casos de substitució.
En definitiva, l’objectiu del nou Reglament del Consell General és assolir més transparència, tant de la cambra com pel que fa a l’activitat dels consellers generals; més garanties operatives en el desenvolupament de la tasca parlamentària, tant pel que fa al dret d’informació dels consellers generals, com per al funcionament de les comissions; i finalment, un major control i una clara determinació de les funcions de tots els òrgans del Consell General.
Històric de les reformes del Reglament
1993 – Aprovació del Reglament del Consell General
2010 – Modificació de l’article 59 per a incloure la tribuna d’oradors que s’incorpora en el nou hemicicle.
2019 – Modificació global i introducció de suplències interpretatives i resolucions Sindicatura. Es va aprovar en la sessió de Consell General del 7 de febrer del 2019.
2020 – Introducció d’un nou capítol IX que regula l’activitat parlamentària en situació d’estats d’alarma i emergència. Aquesta modificació va ser causada per la pandèmia de la COVID.
2022 – Modificació de l’article 46 per a incloure una nova comissió permanent, la Comissió Legislativa de Seguiment i Sostenibilitat de les Pensions de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.
2026 – Modificació global que també inclou les reformes parcials dels anys 2020 i 2022.