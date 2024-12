Publicació a YouTube del videoclip I want to sing, del Cor de Rock d’Encamp (vídeo)

El videoclip I want to sing, del Cor de Rock d’Encamp de l’Escola Andorrana, dirigit per Hèctor Romance, ja és a YouTube. Després de gairebé 20 seleccions en Festivals de cinema internacionals al llarg de dos anys, el videoclip és el preàmbul del primer musical a càrrec del Cor de Rock que s’estrenarà a Encamp al maig de 2025. El videoclip amb música d’Albert Gumí i per encàrrec dels directors del Cor de Rock, Jordi Porta i Gil Blasi, s’ha publicat aquest mateix dilluns, 23 de desembre, a les 12 hores, a YouTube.

Amb aquest treball es vol denunciar la situació crítica en la que es troba el món per la creixent contaminació i pel canvi climàtic que ja és una realitat. A més, les tensions entre països i les guerres amenacen cada cop més la pau mundial. El poder de la música i la força dels joves aportaran l’esperança per a construir un món millor on poder lluitar amb llibertat pels somnis de tots.

El videoclip, rodat durant l’hivern i la primavera de 2023, ha estat seleccionat en gairebé una vintena de festivals internacionals i ha rebut bones crítiques amb molt bona acollida. Alhora, ha esdevingut una oportunitat única per als veritables protagonistes d’aquesta experiència cinematogràfica, els alumnes del Cor de Rock de l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Encamp.

Amb aquesta producció han esdevingut actors i actrius, cantants i intèrprets que han traspassat fronteres i han portat el nom d’Andorra i la seva cultura a diferents països d’Europa i d’Amèrica llatina.





Espectacle teatralitzat a la vista

D’altra banda, el Cor de Rock d’Encamp està preparant un nou espectacle musical teatralitzat que s’estrenarà el 18 de maig de 2025 al Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp.

La composició dels temes musicals va a càrrec del director de l’ONCA, Albert Gumí, que aposta per la sensibilització i el creixement personal dels adolescents a través de la música i del cant.

Aquest musical comptarà amb la participació de l’ONCA, el grup andorrà ANYWAY i les veus dels més de 50 alumnes del Cor de Rock d’Encamp de l’Escola Andorrana.

El guió de la història ha estat creat pels mateixos alumnes i les lletres de les cançons han anat a càrrec de l’escriptor andorrà, David Gàlvez. El director de cinema Hèctor Romance assumirà l’escenografia i la direcció artística i Paula Pons la part de coreografia. El musical també comptarà amb professionals de vestuari i maquillatge.