La Loteria de Nadal reparteix part d’un tercer premi des de l’administració ‘Els Minairons’ de la Seu

Celebració a l’administració ‘Els Minairons’ de la Seu per la venda d’una part d’un tercer premi de la Loteria de Nadal (RàdioSeu)

L’administració de loteria número 1 de la Seu d’Urgell, ‘Els Minairons’, ha repartit una part d’un tercer premi de la Loteria de Nadal, amb el número 11840. Els responsables del local del carrer Major, que han obert aquest diumenge per seguir el sorteig, han rebut amb alegria el fet de ser inclosos en aquest premi, tenint en compte que a més a més ara fa pocs mesos han estrenat una nova etapa a la gerència.

Toni Escribà, un dels socis d’Els Minairons, ha explicat a RàdioSeu que de moment no saben quants dècims n’han repartit si bé ha indicat que el número premiat l’han venut a través de màquina i no amb sèries completes. En tot cas, s’ha mostrat sorprès i molt content en saber que la seva administració figurava entre les que havien distribuït l’11840. Aquest és el primer cop que els nous propietaris reparteixen un premi important de Nadal, tot i que ara fa un any ja van tenir sort amb la rifa de Reis, quan tot just havien començat a gestionar el local. En aquest sentit, Escribà espera que aquest nou premi animi les vendes per al sorteig del 6 de gener vinent.