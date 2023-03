PS-SDP + organitza un diàleg sobre l’Acord d’associació amb la UE amb Jaume Bartumeu de ponent

Jaume Bartumeu, president de Progressistes-SDP. Foto: Arxiu

L’aliança PS SDP + organitza aquest dijous, 9 de març, un diàleg per a analitzar la situació de l’Acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea. L’acte començarà a les 19:30 hores, a la sala Consòrcia del Centre de Congressos d’Andorra la Vella i comptarà amb la participació de Jaume Bartumeu i estarà conduït pel periodista Albert Roig,

La xerrada, que serà oberta al públic, tractarà la situació actual de les negociacions amb la Unió Europea, els avantatges i els inconvenients que pot suposar l’Acord d’associació tant per a la ciutadania com per als professionals i les conseqüències que poden esdevenir al teixit social, econòmic i polític d’Andorra.

Jaume Bartumeu Cassany, advocat de professió, va ser cap de Govern entre juny del 2009 i l’abril de 2011 i ministre de Finances, Comerç i Indústria entre el gener del 1990 i l’abril de 1992, així com conseller general del 1994 fins al 2009 i de 2011 fins al 2015.

La seva relació i experiència amb la Unió Europea és estreta, ja que ha estat membre de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa i ha estat representant dels parlamentaris del Consell d’Europa davant el grup d’Estats contra la corrupció (GRECO). També va ser el ministre que el juliol del 1991 va dirigir l’entrada en vigor de l’acord duaner d’Andorra amb la Comunitat Econòmica Europea.

Bartumeu és, actualment, el president de Progressistes SDP.