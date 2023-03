Gabriel, 12è i Cornella 17è al segon eslàlom FIS de Weissensee

Bartumeu Gabriel al gegant dels Campionats d’Espanya. Foto: FAE/Arxiu

Avui dimarts, a Weissensee (Àustria) s’ha disputat el segon eslàlom FIS amb Bartumeu Gabriel 12è i Xavi Cornella 17è. Gabriel ha marcat un crono de 1.29.29, a 2.56 del guanyador, l’austríac Fabio Walch (1.26.73), mentre que Cornella ha fet un temps total de 1.29.51, a 2.78 del vencedor. Demà l’equip descansa per a reprendre els entrenaments el dijous dia 9.

Fred Beauviel, entrenador: “Si analitzem aquests dies, els 30 primers estan tots al mateix nivell de punts i el Xavi i el Bartu estan dins d’aquest nivell. Estem fent una bona mànega i una altra amb errades, encara no estem fent una cursa sòlida, però si analitzem els resultats d’aquests dos dies, amb punts, l’any passat i a principi de la temporada, doncs estem contents. Com han baixat també els punts al gener, el que estem buscant és ser més exigents, tant ells com jo. Les coses s’han de fer amb paciència, volem més, però l’any passat amb uns punts com els d’aquests dies, ja estàvem contents. Seguim treballant per a buscar el que volem, que és baixar encara més punts. Ens queden curses i seguim lluitant”.