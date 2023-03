Millores urbanístiques per a facilitar la mobilitat dels ciutadans a la parròquia d’Andorra la Vella

El cònsol major d’Andorra la Vella mostrant les millores urbanístiques projectades (AndorraCapital)

El Comú d’Andorra la Vella executarà aquesta primavera diversos projectes urbanístics amb l’objectiu de millorar la mobilitat a peu per la parròquia per a seguir oferint espais que connectin els diferents barris i que salvin desnivells. Així doncs, es construirà un pas de vianants elevat a la rotonda de la Dama de Gel; un ascensor entre l’avinguda Meritxell i el carrer Bisbe Príncep Iglesias (on hi ha actualment les escales a La Creu Grossa); i també s’actuarà en dos trams al passeig del riu per a fer-los més amples.

El cònsol major, David Astrié, ha donat avui dilluns el detall de les obres, que suposen, ha assenyalat, “un pas més” en la transformació de la parròquia en una ciutat per a les persones i per a millorar la mobilitat a peu per la parròquia i la qualitat de vida dels ciutadans.

El pas de vianants a la rotonda de la Dama de Gel es construirà en una estructura volada per sobre del pas soterrat del Consell d’Europa amb l’objectiu de connectar d’una manera molt més directa el carrer de la Unió i l’avinguda Doctor Mitjavila i salvar l’actual tall a la circulació que tenen els vianants i que els obliga a fer un circuit urbà llarg i dificultós per a connectar aquest carrer i l’entorn de l’aparcament Valira.

El projecte, amb una execució estimada de 2 mesos també inclou baranes i un reforç del sistema d’enllumenat públic per a garantir les màximes condicions de seguretat tant per als vianants com per als conductors. Amb l’obra, a més, es millorarà el radi de gir per als vehicles que surten de la rotonda i giren en direcció al Pont de París. L’import estimat d’aquesta millora, que s’executarà sense afectar la circulació dels vehicles a la zona (es preveuen alguns talls nocturns), és de 80.000 euros.

Al passeig del riu, d’altra banda, s’eixamplaran dos trams a la zona del marge dret del riu, a l’altura del tram comprès entre el pont del Lycée Comte de Foix i la Borda Mateu, que actualment són més estrets que la resta del tartan i que estan acabats amb reixa. Això és així perquè el Pla d’infraestructures viàries hi preveia inicialment dos ponts per a travessar el riu, els quals s’han desestimat amb les modificacions urbanístiques posteriors. L’objectiu és que el quilòmetre de circuit esportiu habilitat amb tartan, molt freqüentat per ciutadans que hi passegen o corren, tingui la mateixa amplada en tot el seu recorregut. L’execució de l’obra és de dos mesos i es preveu que la millora tingui un cost aproximat de 60.000 euros.

L’ascensor que es projecta entre l’avinguda Meritxell i el carrer Bisbe Príncep Iglesias, una zona que presenta un important desnivell, estarà operatiu a l’estiu i substituirà les escales que actualment enllacen la zona per a eliminar així la barrera arquitectònica i garantir l’accessibilitat universal. L’obra, amb un pressupost estimat de 135.000 euros, es completarà amb un jardí vertical a tres façanes, amb una ornamentació vegetal similar amb les lletres de gran format d’Andorra la Vella que es troben a la Creu Grossa, just davant de la part inferior del futur ascensor.

Els edictes dels tres projectes es publicaran aquest dimecres al BOPA.