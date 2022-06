PS + Independents d’Andorra la Vella insta a prioritzar els projectes que “donen resposta als ciutadans”

El Partit Socialdemòcrata + Independents d’Andorra la Vella ha instat a la majoria a prioritzar aquells projectes que “donen resposta a la ciutadania” amb l’objectiu de “ser més sostenibles”. La proposta sorgeix veient l’increment de preus que està experimentant el sector de la construcció i que el Comú ha tancat el primer trimestre del 2022 amb un dèficit de 2 milions.

“Hem de ser prou proactius per a fer una previsió i una priorització d’aquells projectes que siguin realment necessaris”, ha manifestat la número 1 socialdemòcrata al Comú d’Andorra la Vella, Dolors Carmona, apuntant que cal dedicar els recursos i esforços a aquells de caràcter social i que “donen resposta a les necessitats dels ciutadans”.

En aquest sentit, els consellers de PS+Independents s’han posat a disposició de la majoria per a treballar i compartir els projectes i fer una tasca de previsió i priorització, perquè cal adoptar decisions, “i no sempre seran del grat de tothom”.

Així, Carmona pensa que cal ser previsors i que el futur “considerem que és complicat en aquests moments” i potser seran necessaris part dels diners que encara no s’han compromès del pressupost per a destinar-los a altres necessitats.

D’altra banda, els consellers socialdemòcrates al Comú d’Andorra la Vella han demanat donar resposta als veïns de nuclis menys connectats amb el centre urbà fent arribar un servei de transport públic, com és el bus comunal. Carmona ha defensat, d’una banda, que aquests ciutadans tenen “els mateixos drets” que la resta i, de l’altra, que afavorint l’ús del transport públic comunal “també estem afavorint que la mobilitat sigui més fluida”.

Finalment, des de la fila socialdemòcrata s’ha demanat que la transició en el sistema de pagament dels parquímetres es faci “amb el temps suficient perquè tothom n’estigui informat i es pugui fer amb les millors condicions”. La líder de PS+Independents d’Andorra la Vella ha insistit que cal que el ciutadà sàpiga com funciona perquè no es repeteixin “crisis” com la que es va patir per les targetes PK quan hi va haver el canvi de tarifes dels aparcaments públics.