Espot i Riba conversen amb el joves sobre les oportunitats d’un futur Acord d’associació amb la UE

El cap de Govern, Xavier Espot, i el secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, han mantingut aquest dilluns un diàleg amb joves del país per a acostar-los de primera mà la situació actual de l’Acord d’associació amb la Unió Europea i les oportunitats que podrien tenir els joves amb una futura rúbrica de l’entesa.

La voluntat de la trobada, que s’ha celebrat al Centre de Formació Professional d’Aixovall amb més d’una cinquantena persones de forma presencial i diverses persones que s’han connectat de forma telemàtica, ha estat continuar informant a tota la ciutadania sobre les negociacions amb la UE perquè puguin formar-se la seva pròpia opinió en relació a l’acord, així com també poder escoltar els neguits i dubtes al tomb d’aquesta temàtica.

“És molt important continuar impulsant l’explicació tan didàctica com sigui possible d’una temàtica que, per una banda, de vegades és molt tècnica, però que a l’hora de la veritat té una afectació sobre la ciutadania i, especialment, sobre els joves”, ha ressaltat Espot.

En aquesta línia, el cap de Govern ha recordat que el futur són els joves i “seran ells que gaudiran de més oportunitats, més facilitats per a estudiar i treballar dins del marc comú europeu, per aquest motiu és tan important que puguin conèixer l’acord a fons”.

En aquest marc, Espot i Riba han explicat als assistents el per què es negocia un Acord d’associació, com funciona la negociació i també l’estat actual de la mateixa. Així, han destacat que actualment ja hi ha un 80% de les disposicions del marc institucional acordades i que es reprendrà la negociació plurilateral (amb la resta d’estats, Mònaco i San Marino) quan les qüestions bilaterals hagin avançat de manera significativa.

Així, pel que fa a la lliure circulació de mercaderies el text ja està acordat a manca únicament de la migració d’alguns elements tècnics de l’Acord comercial del 1990.

Pel que fa a les llibertats restants, lliure circulació de persones, lliure circulació de serveis i lliure circulació de capitals, el text està parcialment acordat amb la represa de les negociacions presencials amb la UE aquest passat mes de maig. En relació al calendari de negociació, el full de ruta de la secretaria d’Estat continua sent aprofitar al màxim les presidències del Consell de la UE per part de França i Espanya per a tenir un text acordat al segon semestre del 2023 i poder-lo sotmetre a referèndum.

Més enllà dels aspectes més tècnics, el diàleg amb els joves ha permès també explicar les oportunitats que suposa un futur Acord d’associació amb la UE. Ambdós representants han destacat que l’acord permetrà major mobilitat a nivell europeu i rebre un tracte com la resta de ciutadans europeus (estudis, coordinació de drets socials, oportunitats professionals, etc.).

Així, i més concretament pel col·lectiu jove, Landry Riba ha explicat que es podran cursar estudis internacionals amb més facilitats, trobar noves oportunitats laborals, expandir la trajectòria laboral i tenir més facilitats amb la resta de la Unió Europea. En aquesta mateixa línia, s’han tornat a acostar alguns dels programes europeus als quals podria accedir Andorra: Erasmus+, Life, Creative Europe, Single Market, Horizon Europe, entre d’altres.

Nou espai d’intercanvi amb els joves

Més enllà de l’acte que s’ha celebrat aquesta tarda de dilluns, la voluntat del Govern i de la secretaria d’Estat d’Afers Europeus és poder impulsar un nou espai de diàleg i intercanvis amb els joves del país en relació a l’Acord d’associació amb la UE.

La voluntat és tenir un espai d’informació i intercanvi regular per tractar els progressos de la negociació i recollir les inquietuds i opinions dels joves i establir un canal de comunicació que permeti als joves seguir les negociacions i crear-se una opinió al voltant del projecte. Els interessats en formar part d’aquest espai de debat poden adreçar un correu a andorraue@govern.ad o al telèfon de Whatsapp: +376 637 400.