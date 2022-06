Alumnes de primària de Sant Julià uneixen l’escola amb el rebost solidari

Alumnes de primària de les escoles de Sant Julià de Lòria han participat aquest dilluns a la quarta cadena solidària de Càritas. A banda del sentit solidari, l’objectiu és sensibilitzar els més joves dels problemes socials de moltes famílies.

Quatre edicions ja de la cadena solidària, que com sempre ha implicat els centres escolars de primera ensenyança de Sant Julià de Lòria. Durant dues setmanes, els alumnes han recollit aliments i productes de primera necessitat que traslladen a través d’una cadena al rebost solidari de la parròquia.

A banda del vessant solidari, hi ha una igual d’important, com és sensibilitzar els estudiants sobre els problemes que pateixen moltes famílies de la parròquia per cobrir les necessitats bàsiques.

Es va detectar una pujada rellevant de persones amb necessitats de productes bàsics com a conseqüència de la pandèmia, però ara sembla que la situació es comença a estabilitzar. “Tenim la cosa més controlada” assegura mossèn Pepe Chisvert tot esperant que “no revifi la situació de necessitat per a altres famílies”.