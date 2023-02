Prova pilot per a reduir accidents a les carreteres lleidatanes per l’atropellament de fauna salvatge

Imatge de la reunió de treball sobre la prova pilot dels Agents Rurals (Gencat)

El cos d’Agents Rurals, amb la col·laboració del Servei Català de Trànsit, els Mossos d’Esquadra i els departaments de Territori i d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, posarà en marxa a diversos punts de la xarxa viària de la demarcació de Lleida una prova pilot per a reduir els accidents de trànsit provocats per l’atropellament de fauna salvatge.

Alguns dels punts conflictius es troben en zones del Pirineu com és el cas d’Oliana, a la C-14, entre el punt quilomètric 139 i 140 (2km); de la Pobla de Segur, a l’N-260, entre els punts quilomètrics 305 i 307 (2km); i de Salàs de Pallars, a la C-13, entre els quilòmetres 94,8 i 96 (2km). Per a aquests trams quilomètrics s’han previst una sèrie de mesures per a evitar accidents per l’atropellament d’animals salvatges, especialment senglars i cabirols:

Punt conflictiu 6 (C-14, Pk 139 al 140. Oliana). Principal perill: porc senglar.

®Es proposa millorar el ferm (formigó) dels 4 passos de fauna que hi ha del PK 139 al 140 atès que poden no ser funcionals amb el ferm actual (Mesura gestió de l’habitat). Es proposa fer seguiment amb càmeres de fototrampeig (CAR).

®Es proposa reparar o posar noves reixes sota de les tanques biones presents als dos costats de la carretera, entre els PK 139 fins al 140, atès que actualment presenten desperfectes (Mesura d’exclusió).

®Es proposa millorar la senyalització des del PK 140 fins al 140,3 i no modificar els passos ja que aquests estan concentrats en aquest tram (Mesura de comunicació).

®Posar línia continua del PK 140 fins al 140,5 per a evitar avançaments.





Punt conflictiu 7 (N-260, Pk 307 i 305. La Pobla de Segur). Principal perill: porc senglar i cabirol.

®Es proposa posar una tanca d’aproximadament 600 metres que impossibiliti el pas de la fauna salvatge cap a la carretera i serveixi per a redirigir-la cap als 3 passos de fauna presents (Mesura d’exclusió).

®Es proposa millorar el ferm de dos passos de fauna i desbrossar les immediacions (Mesura de gestió d’hàbitat).

®Cal habilitar el tercer pas de fauna i revisar el vailet elèctric de les finques contigües (Mesura de gestió d’hàbitat).

®Es proposa millorar la senyalització al pk 307 (Mesura de comunicació).





Punt conflictiu 8 (C-13, Pk 94,8-96. Salàs de Pallars). Principal perill: porc senglar i cabirol.

®Es proposa posar una tanca a cadascun dels dos passos de fauna per tal de dirigir a la fauna salvatge cap aquests (Mesura d’exclusió).

®Es proposa desbrossar els corriols de pas i millorar el ferm del pas ubicat al barranc de Sant Pere (Mesura de gestió d’habitat).



A banda d’aquests 3 punts conflictius localitzats al Pirineu, se n’han catalogat 5 més (8 en total). Els altres es troben a Lleida, Corbins, Balaguer, La Sentiu de Sió i Vilanova de l’Aguda on també s’aplicaran mesures similars per tal d’evitar accidents i atropellaments de la fauna salvatge.





L’atropellament d’animals i la sinistralitat

Segons dades dels Mossos d’Esquadra, entre el 2019 i el 2021 a les carreteres de la demarcació de Lleida (Solsonès no inclòs) es van produir 3.468 atropellaments de fauna salvatge. Porcs senglars i cabirols van ser els animals implicats amb el major nombre d’aquests incidents: 1.912 en el primer cas (55%) i 997 en el segon (28,7%). La tardor va ser la temporada de l’any amb més accidents amb porcs senglars, mentre els mesos de març, abril i maig són els que van concentrar més sinistres amb cabirols.