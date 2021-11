Protecció Civil i Cinemes Illa Carlemany signen un conveni de col·laboració

El secretari d’Estat de Justícia i Interior, Joan León, i el CEO de l’Illa Carlemany, Josep Maria Bagudà, han signat aquest dimarts al matí el conveni de col·laboració entre la societat gestora del Centre Illa Carlemany i el Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències (DPCGE).

A través l’acord, la Societat Gestora del Centre Illa Carlemany, que s’ocupa de la direcció i la gestió de les sales de cinema dels Cinemes Illa Carlemany, es compromet a difondre de manera gratuïta les campanyes de sensibilització i prevenció del DPCGE a l’inici de les pel·lícules adreçades a un públic familiar i infantil que es projectin en les seves instal·lacions.

Amb la seva signatura, el conveni ha entrat en vigor aquest mateix dimarts i s’estableix per una durada indefinida mentre cap de les parts no manifesti la seva voluntat contrària. El Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències i la direcció dels Cinemes Illa Carlemany es comprometen a reunir-se almenys una vegada l’any per tal d’establir un calendari de les accions de col·laboració que s’han de dur a terme.