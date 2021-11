Andorra la Vella tindrà un parc per practicar parkour

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha anunciat durant la sessió constitutiva del Consell d’infants corresponent al curs 2021-2022, la construcció d’un nou parc de 3.200 metres quadrats. Se situarà al límit d’Andorra la Vella amb Santa Coloma, i s’hi podrà accedir directament tant des del passeig del riu com des de l’avinguda Santa Coloma. Aquest parc es construirà en uns terrenys que el Comú ja ha llogat i en els quals, a banda del parc, s’habilitarà una gran zona d’aparcament.

El nou parc dona resposta a una demanda formulada al darrer Consell d’infants, que reclamava un parc destinat a infants i adolescents d’una franja d’edat d’entre els 10 i els 16 anys i que tingués també elements inclusius. Per això, el nou equipament no només disposarà d’una àmplia zona enjardinada, sinó que habilitarà un espai on es podrà practicar el parkour, i disposarà d’elements com una tirolina.

Marsol també ha recordat als 12 nous consellers infantils nomenats aquest dimarts i que representen als alumnes de 5è de primària dels sis centres educatius de la parròquia -en total, 242 infants- que aviat començaran els treballs d’un segon parc a Santa Coloma, ben a prop de l’escola especialitzada Nostra Senyora de Meritxell, i que disposarà de diversos elements de joc inclusius. Altres propostes del darrer Consell d’infants que es tiraran endavant són un autocinema -una activitat que es programarà durant la Festa del Poble o la Festa Major-, i els horts ecològics a l’escola francesa de Ciutat de Valls, un projecte que ja s’ha començat a desenvolupar.

Els consellers infantils del sisè Consell d’Infants d’Andorra la Vella han presentat les propostes per millorar el dia a dia de la parròquia, que els centres educatius treballaran durant el curs i debatran el 31 de maig vinent. Alguns d’ells no hi han pogut assistir, però, a causa dels confinaments per COVID i han hagut de ser substituïts en alguns casos pels seus suplents, i fins i tot una consellera ha exercit telemàticament.

Els escolars del Col·legi Sant Ermengol han proposat habilitar un parc d’exercici ecosostenible, que s’autoabasteixi d’electricitat mitjançant l’energia produïda per les pedalades dels usuaris en bicicletes estàtiques. Una proposta similar la plantegen els alumnes del Col·legi Mare Janer, que desenvoluparan un projecte de bancs amb plaques solars per poder carregar els dispositius mòbils. L’Escola francesa de Santa Coloma, de la seva banda, proposa formar part de la Setmana Europea de l’energia sostenible mitjançant un seguit d’activitats. Mentre que des del British College of Andorra s’aposta per organitzar unes jornades d’acompanyament per a la gent gran; l’Escola francesa d’Andorra la Vella vol treballar per fer una campanya de sensibilització per al bon ús i manteniment dels lavabos públics, i l’Escola andorrana d’Andorra la Vella proposa una fira benèfica per recaptar fons i adoptar mascotes abandonades.

Durant la sessió constitutiva que, ha tingut lloc novament, a la sala de Consell de Comú (les dues sessions del curs passat es van traslladar al Centre de Congressos per qüestions de distanciament relacionades amb els protocols COVID), també s’ha aprovat el calendari de treball del curs i s’ha revisat l’estat de les demandes acordades per l’anterior Consell d’Infants. En aquest sentit, Conxita Marsol ha subratllat la qualitat de les propostes, que no pensen només en el benestar dels infants, sinó que fan extensives a tothom en pro de les persones grans o el medi ambient.

Per finalitzar, la cònsol major també ha demanat als consellers infantils que facin arribar propostes per a la festa de cloenda que se celebrarà a final de curs i per a la Festa Major de l’any vinent.