La segona edició de ‘La cultura no s’atura’ suma cinquanta propostes i un centenar d’artistes del país

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, juntament amb la cònsol menor d’Ordino i representant dels set comuns, Eva Choy, ha presentat aquest dimarts a l’Espai Columba la segona edició del programa d’activitats, La cultura no s’atura. Després de la bona acollida de la primera edició, la iniciativa arrenca la segona edició, que enguany compta amb la implicació del Govern i els set comuns, torna amb un nou i variat ventall de propostes repartides per tot el territori. L’objectiu és contribuir a dinamitzar la vida cultural andorrana de manera cohesionada i donar visibilitat als diversos agents culturals del país.

“Un any més, hem traspassat les fronteres de la gestió cultural per assumir una competència compartida en la programació de les activitats, gràcies a la disponibilitat de les administracions implicades”, ha ressaltat Riva durant la presentació de la nova programació. Choy ha destacat la importància de la coordinació entre les administracions per a la programació cultural i s’ha mostrat satisfeta que la segona edició pugui comptar amb la implicació dels set comuns.

Com en la primera edició, les activitats engloben els principals sectors culturals, i cinc coordinadors, experts coneixedors del seu àmbit, han estat els encarregats de seleccionar les diverses propostes presentades. Així, Toni Gibert ha estat encarregat de formular la programació vinculada amb la música; Maria Cucurull pel que fa al sector editorial; Meritxell Díaz ha programat les activitats relacionades amb les arts escèniques; Paul-Alexandre Nicolas ha configurat el programa de les arts plàstiques i Hèctor Mas la programació audiovisuals. Durant la compareixença de premsa cada coordinador ha pogut explicar els requisits pels quals s’han regit a l’hora de seleccionar les activitats.

La segona edició de La cultura no s’atura permet implicar més de 100 artistes i creadors de totes les disciplines (actors, escriptors i poetes, músics i intèrprets, cineastes, ballarins, escenògrafs, directors de teatre, de cinema i de dansa, pintors, escultors i fotògrafs…). A més, també s’afegeixen una dotzena d’empreses del sector de la indústria cultural entre galeries d’art, productores audiovisuals, editorials, llibreries, empreses de comunicació cultural i els Cinemes Illa Carlemany.

Tot plegat conflueix en una agenda d’activitats que es desenvoluparà al llarg de quatre mesos, del 30 de novembre al 27 de març, amb prop d’una cinquantena d’activitats. Riva ha ressaltat que tots els actes tindran lloc amb el seguiment estricte de les mesures de protecció establertes pel Ministeri de Salut en cada moment.

Agenda d’activitats

Com a novetat d’enguany s’ha incrementat la promoció de la programació i s’han creat, produït i executat tots els elements d’una campanya de comunicació sobre el projecte La cultura no s’atura 2021-2022. Tota l’activitat es difondrà, igual que l’any passat, a través del portal web conjunt www.agenda.ad i, a més, cada administració comunicarà l’activitat de la seva parròquia des dels seus mitjans d’informació habituals. Les entrades i reserves de totes les activitats es podrà fer a partir dels propers dies a la pàgina web del ministeri www.cultura.ad. Podeu consultar tota l’agenda d’actes al següent document.