Protecció Civil activa una alerta pel risc d’allaus a nivell 4 i una prealerta de neu

El Departament de Protecció Civil ha activat una alerta per risc d’allaus després de les nevades de les darreres hores que han provocat unes condicions del mantell nival desfavorables, assolint el grau de perill 4 (fort) sobre 5 a la major part del territori.

La principal font de perill consisteix en allaus de neu seca i humida. Amb les precipitacions, la probabilitat de desencadenament d’allaus seques i humides augmentarà progressivament a tots els sectors a totes les cotes. La neu recent abundant i les plaques de vent sovint gruixudes poden desencadenar-se de manera natural sobretot en vessants inclinats orientats a nord-est, est i sud-est i generalment en cotes mitjanes i altes.

A més també s’ha activat una prealerta per l’avís taronja per neu al nord del país i groc a la resta del territori. Es preveuen precipitacions que s’intensificaran a la tarda i es generalitzaran amb una cota de neu que anirà baixant fins als 800 metres al vespre. S’esperen gruixos de fins a 60 cm a 2.500 metres al nord, 25 cm a 2.000 metres,15 cm a 1.500 metres i 3 cm a 1.000 metres. Demà, les nevades s’aniran restringint tal nord del país a mesura que avanci el dia i el vent amainarà lleugerament. Per demà, s’esperen gruixos suplementaris de 30 cm a 2.500 metres, 15 cm a 2.000 metres i 10 cm a 1.500 metres.

Pel que fa al risc d’allaus, es recomana a la ciutadania no fer activitats a la muntanya i utilitzar tan sols els recorreguts segurs de les estacions que estiguin oberts. Es recomana a la ciutadania que anticipi els desplaçaments, que s’asseguri de portar els equipaments obligatoris, que faci ús del transport públic i eviti l’ús del vehicle tant com sigui possible.

Es poden consultar les indicacions habituals de Protecció Civil https://www.protecciocivil.ad/info-riscos/allaus. També es recomana a la població que consulti la informació de la xarxa viaria a través de l’aplicació de mobilitat i per les xarxes socials oficials.

A hores d’ara els Departaments del Govern pertinents (Servei Meteorològic, Protecció Civil, Mobilitat i Cossos Especials) romanen atents a l’evolució de les previsions.