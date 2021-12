La Seu d’Urgell organitza una vintena d’activitats per La Marató de TV3, dedicada a la salut mental

La Seu d’Urgell inicia el programa d’activitats solidàries a favor de la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio amb un taller infantil, música, berenar, activitats per moure l’esquelet i encesa solidària, aquest dissabte a la plaça del Codina.

Enguany, la Marató de TV3 que se celebrarà el diumenge 19 de desembre està dedicada a la salut mental amb el lema ‘La Marató que trenca murs’. Una edició que té com a objectiu sensibilitzar sobre la salut mental, i contribuir així a la normalització i visibilitat d’aquests trastorns.

Així doncs, un any més, la capital alturgellenca ha organitzat un total de 21 activitats per mobilitzar a la ciutadania que en aquesta trentena edició de La Marató té com a finalitat recaptar fons per millorar la qualitat i l’esperança de vida de les persones afectades per trastorns mentals.

Actes solidaris La Marató TV3

Per la salut mental



Bar Dandy pro Marató de TV3 . Urna solidària per la salut mental. Fins al 19 de desembre.

. Urna solidària per la salut mental. Fins al 19 de desembre. L’Esplai de la Gent Gran farà una donació solidària pro Marató de TV3 per la salut mental.

Dissabte 11 de desembre:

Taller infantil, música, berenar, activitats per moure l’esquelet i encesa solidària. Plaça del Codina a les 17:00 h. A càrrec de: Veïns de la Plaça del Camp del Codina.

Del 13 al 17 de desembre:

Activitats dirigides pro Marató TV3 al Centre Esportiu Esquitx. Portes obertes. Consulteu programa al mateix centre. Donatiu per la Marató TV3.

Dissabte 18 de desembre:

Cercavila i ballada de gegants i grallers: Associació de Geganters de la Seu d’Urgell. Mercat i carrers de la ciutat. Durant tot el matí.

Concert de Nadal pro Marató de TV3. A les 19:00 h a Sant Domènec, a càrrec de l’Orquestra de Cambra Cadí. Preu 10 €. Reserves al 666963469.

Diumenge 19 de desembre:

Caminada popular. Sortida de la plaça del Centre Cívic (Plaça Soldevila). Inscripció: 5 € . Organitza: Alumnes INEFC Pirineus amb la col·laboració de: Servei d’Esports de la Seu d’Urgell i Consell Esportiu de l’Alt Urgell. Dos recorreguts: a les 09:00 h.- Recorregut llarg-11 km (450 m desnivell positiu) i a les 10:00 h.- Recorregut curt – 6km (100 m desnivell positiu).

Torneig solidari de tennis taula. Lloc: Palau d’Esports Municipal de les 10:00 h a les 13:00 h. Inscripció: Donatiu-Aportació. Organitza: Alumnes INEFC Pirineus amb la col·laboració de: Servei d’Esports de la Seu d’Urgell, Consell Esportiu de l’Alt Urgell, i Club Tennis Taula la Seu.

Campionat de petanca i jocs de cartes pro Marató de TV3. A les pistes municipals de Petanca a les 09:00 h. Organitzat pel Club de Petanca La Seu.

Sessió de Ioga a càrrec de Dharma Ioga. A les 10:00 h. A l’escola Municipal de Dansa. Organitzat per la Taula de Salut mental.

De les 10:00 h a les 14:00 h a la Plaça Joan Sansa:

Venda de joguines i de jocs: AMPA la Salle

Fes-te diable per la Marató: Associació de diables de la Seu d’Urgell

Puja al cotxe de la Policia Municipal

Observació solar: Agrupació Astronòmica de la Seu d’Urgell (AASU)

Venda de productes típics del Marroc: Comunitat Musulmana

Calderada solidària Pro Marató. A partir de les 13 h. Venda de tiquets el mateix matí, hi haurà taules a la Plaça per poder menjar, i també us la podreu endur (cal portar recipient). Preu de la ració: 5 €. A càrrec de la Confraria de Sant Antoni Abat.

Parada solidària pro Marató TV3. Venda de productes. A càrrec de l’Associació de dones i confraresses de l’Alt Urgell i de l’Associació Urgellenca de dones.

Xocolata i coca. Parada solidària pro Marató TV3. A càrrec de l’Associació Menja’t l’Alt Urgel.

BodyCombat pro Marató TV3 a càrrec d’Urban Sport La Seu Padel & Fitness. A les 11.30 h.

De les 13:00 h a les 14:00 h. Ballada de Sardanes (cd): Amics de la Sardana.

Dimarts 22 de dimecres:

Concert de Nadal pro Marató de TV3. A càrrec de l’Escola Municipal de Música i el Conservatori de Música dels Pirineus. A les 18:00 h a Sant Domènec.

Festivitat de Reis (6 de gener):