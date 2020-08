Propostes d’allò més suggeridores per a relaxar-se de cap a peus

A l’estiu, no hi ha millor plan que oblidar-se de l’estrès. I és fàcil de dir però no sempre fàcil d’aconseguir. Per això, la nostra proposta és clara: Relaxar-se de cap a peus! Com? Amb temps per a tu, música agradable, potser una copeta de vi i… aquestes propostes cosmètiques d’efecte “omm”.

Deixa’t emportar per les textures, les aromes i els ingredients més eficaços per a gaudir d’un estat de relaxació total. Aquest és el recorregut que tenim pensat per a tu:

1. Comencem pels peus

Els nostres peus suporten tot el nostre pes. A més d’ajudar-nos a realitzar els moviments diaris, també s’encarreguen de que mantinguem una postura correcta, compensant els desequilibris. Per això, els estats d’estrès i ansietat, que poden provocar alteracions en la postura i el moviment, els afecten directament.

Així mateix, hauràs sentit que els peus contenen milers de terminacions nervioses, corresponents als diferents òrgans i parts del cos. Per això, un bon massatge en aquesta zona t’ajudarà a alleujar la tensió acumulada en tot el teu cos, calmar les emocions i els fluxos de pensament.

Et proposem: Foot Balm, de la colecció The Ritual of Jing de Rituals. Gràcies a les seves propietats nutritives, aquest bàlsam acarona els peus secs i cansats. Conté la relaxant fragància de la fusta sagrada i la lavanda, que ajuda a buidar la ment i promou la qualitat del somni. El seu preu: 10,90€.

2. Pugem per les cames

La calor provoca que molts homes i dones sentin les seves cames pesades. Has de parar esment als símptomes ja que la sensació de “cames cansades” és el primer símptoma d’un problema de circulació sanguínia que pot arribar a produir alteracions vasculars com les varius.

No obstant això, també és possible que les cames t’estiguin demanant un respir de tant anar d’aquí cap allà. Per això els donarem el descans que necessiten.

Et proposem: Akoflow, d’Akori. Aquest oli de tractament ajuda eficaçment a combatre les molèsties i a alliberar les cames de qualsevol sobrecàrrega. La seva fórmula està enriquida amb olis de xiprer, romaní i gerani, que descongestionen i tonifiquen el sistema venós, millorant la circulació i prevenint l’aparició de varius. Ajuda a relaxar la tensió muscular i calmar el cansament i el dolor de les cames. El seu preu: 32,70€.

3. Arribem a l’esquena

T’explicaré una cosa. Quan arriben les vacances –ja siguin d’estiu o de nadal– sempre agafo hora en el massatgista. És el regal que li faig a la meva esquena i els meus cervicals després de tantes hores de cadira i ordinador.

No obstant això, no és imprescindible sortir de casa. Si pots, demana-li a algú que et faci aquest massatge que tant necessites, això sí, que sigui suau! També tu pots fer-te el massatge en les zones que et siguin accessibles: braços, coll, abdomen… T’asseguro que se t’oblidaran les preocupacions!

Et proposem: Aceite Corporal Elissa, d’Izba Nature. Gràcies a la seva mescla d’olis essencials neurosedants, relaxa les tensions immediatament. Entre ells destaca la flor del taronger, amb propietats ansiolítiques i capaç d’equilibrar el sistema nerviós. Després del seu ús, la pell està jove i hidratada, i la seva aroma tranquil·litzant provoca una gran sensació de benestar. El seu preu: 44€.

4. La cara, reflex de les emocions

Al llarg del dia, la nostra cara realitza un munt de moviments. Molts d’ells tenen a veure amb les nostres emocions. Per exemple, arrufar les celles quan alguna cosa ens enfada o ens preocupa, o arrugar el nas quan alguna cosa ens desagrada. En moltes ocasions, també, podem estar apretant la mandíbula sense ni tan sols adonar-nos.

Per això, acaronar habitualment la pell de la nostra cara ens ajudarà no sols a relaxar-nos de manera general, sinó també a reduir els signes que l’estrès pugui deixar en ella, com a arrugues d’expressió o ulleres de cansament.

Et proposem: Calm Face Moisturizer, d’APoEM. A més de nodrir les pells més seques i sensibles, treballant com un escut protector, disminueix els símptomes associats amb l’ansietat i l’estrès. Ho aconsegueix gràcies als olis de pebre negre i camamilla que, a més, són antioxidants i suprimeixen els símptomes inflamatoris. El seu preu: 45€.

5. Que l’estrès surti del teu cap

L’últim pas d’aquest recorregut que et proposem per a relaxar-te, és fer-te un massatge en el cabell i cuir cabellut. A més de proporcionar-te sensacions d’allò més agradables, té un munt de beneficis. Primer, pel que fa al teu estat d’ànim: redueix les situacions d’estrès i ansietat, augmenta la producció d’endorfines i serotonines, que ajuden a estar de bon humor, alleugen la fatiga visual, etc. Però també és bo per a la salut del teu cabell: afavoreix el creixement, redueix l’excés de sèu, frena la caiguda capil·lar, etc.

Existeixen diferents tècniques, però et recomanem començar per lliscar el palmell de la mà o la gemma dels dits sobre el cuir cabellut, realitzant suaus cercles.

Et proposem: Champú Concentrado I Love My Planet, d’Yves Rocher. Enriquit amb extracte de llimona 100% natural, un dels cítrics amb majors propietats cosmètiques. A nivell d’aromateràpia, les seves notes alleugen la fatiga mental i augmenten la positivitat. En ser concentrat, es necessita menys quantitat, usa la meitat de plàstic i ocupa un 20% menys d’espai. A més, un xampú comprat = un arbre plantat! El seu preu: 3,50 €

