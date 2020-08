Joan Vinyes (Porsche GT3) es manté en el podi del Circuit Ricardo Tormo

Joan Vinyes (Porsche GT3 Cup – Baporo Motorsport) a punt va estar de saldar amb un doble triomf, de la categoria GT’s C2, la seva participació en el segon meeting del Campionat d’Espanya de Resistència (CER), disputat en el Circuit de la Comunitat Valenciana – Ricardo Tormo. Triomf inapel·lable en la primera carrera, mentre que en la segona, amb un handicap encara més carregat, el pilot del Porsche 105, no va poder completar la seva espectacular remuntada, per menys de 2”.

Malgrat començar el meeting (dissabte dia 29) amb el cel cobert d’uns núvols que amenaçaven pluja, la gran protagonista de la jornada va ser la calor, que va provocar moments complicats tant per als pilots com per a les mecàniques. La pluja va aparèixer de manera testimonial abans dels inicis de les carreres GT-TCR, encara que va passar desapercebuda sobre un asfalt que va suportar temperatures clarament superiors als 30°.

Vinyes i Porsche un tàndem inèdit a València

Les mànigues d’entrenaments van ser el punt de partida de la posada en marxa d’un tàndem que fins a aquest instant no s’havia produït en la pista valenciana. Les primeres impressions van ser molt bones, malgrat rodar amb pneumàtics usats, els cronos van ser els esperats. VInyes va qualificar les sensacions com a molt positives, així ho explicava: “No hi ha dubte que una de les primeres coses que havíem de fer en els lliures era comprovar el feeling que tenia en una pista en la qual havia competit moltes vegades, però en aquesta ocasió ho feia al volant del GT3. La meva adaptació penso que ha estat ràpida i molt aviat han sortit els temps previstos. Sens dubte, no podíem començar millor el dia”.

El pilot andorrà va confirmar les seves paraules amb fets dues hores després en els entrenaments oficials. En les dues mànegues disputades va aconseguir baixar clarament de 1’37” (en concret els seus cronos van ser 1’36”229 i 1’35”871), que el van situar en les posicions davanteres de la graella de sortida i clarament distanciat dels seus rivals de la categoria C2: “En tots dos casos, estic convençut que hagués pogut rebaixar alguna dècima però vaig considerar que la situació de sortida era molt bona i no era necessari continuar castigant els pneumàtics. Amb dues carreres per davant mai se sap”.

L’excel·lent actuació abans de l’inici de la primera de les carreres, no feia sentir del tot optimista a un Vinyes, que era conscient que el handicap era clarament favorable als seus rivals. Així doncs, l’objectiu era sortir per totes de l’inici i esperar que no passés res que fes variar el desenvolupament normal de la carrera (Code 60, cotxe de seguretat, problema mecànic,…).

En la primera carrera tot es va desenvolupar sense contratemps per a Vinyes que va aconseguir un clar triomf en la categoria C2: “He pogut recuperar els 20” de handicap encara que no ha estat fàcil. Malgrat tot, com que no hi va haver cap incident en la pista, hem pogut anar amb el millor ritme durant els 48’ de competició”.

En la segona carrera, no va tenir un desenllaç tan favorable davant una situació encara més complicada. Al principi de la carrera ja es va mostrar un code 60 (és a dir, els vehicles no podien superar els 60 km/h) amb el que recuperar temps era impossible, fins que els pilots veiessin de nou bandera verda (van passar uns 6’). En la recta final de la prova es va tornar a mostrar una code 60. En tots dos casos va ser per a retirar vehicles del traçat.

Vinyes, que encara tenia el seu handicap més carregat a causa del triomf en l’anterior carrera, va veure com el temps passava i recuperar els 30” a Navarrete-Lobera era una missió poc menys que impossible. El pas per sota la bandera quadriculada, Vinyes ho va fer amb 1”773, de retard respecte a Navarrete.

En finalitzar la jornada es mostrava molt content de com va transcórrer aquest meeting, condensat en una jornada, en la pista de València: “En aquesta segona carrera m’he quedat a menys de 2” de l’objectiu, però me l’he passat molt bé lluitant al límit per a repetir triomf. Crec que sense els code 60 …, ho hauria aconseguit. De tota manera, repeteixo, molt satisfet de com ha anat tot a València. Espero repetir sensacions a Jerez”. Perquè la cita de Jerez, tercera del calendari del CER 2020, es disputarà els dies 19 i 20 e setembre en el circuit de la localitat gaditana. A Jerez, Jaume Font compartirà el volant del Porsche GT3, preparat per Baporo Motorsport, amb Joan Vinyes.