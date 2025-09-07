Properes activitats de la Societat Andorrana de Ciències

Cartell anunciant la conferència de Fabiola Sofia Masegosa i Gayo (SAC)

La Societat Andorrana de Ciències (SAC) ha donar a conèixer el seu programa d’activitats que s’aniran desenvolupant durant les properes setmanes. Tindran lloc durant aquest mes de setembre i primers d’octubre, en la seva majoria al Principat d’Andorra, tret del XIV Col·loqui Internacional d’Estudis Transpirinencs que es realitzarà a Camprodon:

Dijous 11 de setembre

Conferència

Machado i Lorca: dues veus andaluses, dues ànimes d’Espanya.

En la commemoració dels 150 anys del naixement d’Antonio Machado i Ruiz (1875-1939).

A càrrec de Fabiola Sofia Masegosa i Gayo, doctora en Filologia, professora i traductora jurada.

A les 8 del vespre a la sala d’actes del Centre Cultural La Llacuna, Andorra la Vella.



Dies 26, 27 i 28 de setembre

XIV Col·loqui Internacional d’Estudis Transpirinencs. Els sistemes de producció i de distribució als Pirineus

Àmbit 1. Els sistemes de producció i de distribució al llarg de la història (fins al segle XIX)

Àmbit 2. Els sistemes de producció i de distribució en l’actualitat

Àmbit 3. Actualitat i perspectives de futur

Organitzen: Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès, Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell, Societat Andorrana de Ciències, Centre d’Estudis Ribagorçans, Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, Institut de Desenvolupament de l’Alt Pirineu i l’Aran i Institut Ramon Muntaner.

A Camprodon. Espai Cal Marquès (carrer Catalunya, 11).

Més informació a www.irmu.cat.



Dilluns 29 de setembre

Presentació del llibreAigua: desafiaments i oportunitats

Publicació que recull els articles presentats als 16ns Debats de recerca realitzats el 11 i 12 de novembre de 2024, coorganitzats junt amb el Departament de Recerca del Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, i Andorra Recerca + Innovació.

Editat amb el suport del Govern d’Andorra, Andorra Recerca + Innovació, Institut d’Estudis Catalans i Morabanc.

A les 6 de la tarda a la sala d’actes de Morabanc, avinguda Meritxell 96, Andorra la Vella.



Dilluns 6 d’octubre

Taula rodona

Perspectives sobre les criptomonedes a Andorra

A càrrec de: Carles Ruiz i Gil,professor associat Universitat Abat Oliba CEU; Alexandru Herea, professor d’economia i de francès al Centre de Batxillerat de l’Escola Andorrana; Albert Santisteve i Prim, director de Tecnologia i Seguretat de Creand Crèdit Andorrà; i Borja Aguado i Delgado, fiscal adjunt. Modera Alan Ward i Koeck.

A dos quarts de set de la tarda, a la sala d’actes del Centre Cultural La Llacuna, Andorra la Vella.

