“L’art de viatjar pintant”: l’univers aquarel·lat d’Elisenda Ortega arriba a l’Institucional

De l’11 al 30 de setembre de 2025, la sala d’exposicions l’Institucional (al Parc Central d’Andorra la Vella) acull la mostra “L’art de viatjar pintant”, de l’artista Elisenda Ortega, llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i amb més de vint anys d’experiència docent a l’Escola d’Art del Comú d’Encamp.
L’exposició, que s’inaugura el dijous, 11 de setembre, a les 19 hores, proposa una experiència múltiple que combina el viatge a terres llunyanes, la contemplació de la natura i la descoberta d’Andorra, a través d’una mirada que és alhora artística, documental i personal.
Els tres projectes de l’exposició
- Quaderns de viatge
Una selecció dels quaderns realitzats durant les darreres dècades en indrets tan diversos com la Polinèsia francesa, el Japó, l’Illa de Pasqua, la Provença, Giverny, Galícia, Astúries i la costa catalana. Aquarel·les pintades in situ, que capturen l’emoció i la immediatesa del moment, es presenten en format doble pàgina o acordió desplegable, acompanyades de codis QR que permeten visualitzar la seva versió completa en vídeo.
- Diari de la natura d’Andorra
Un recorregut anual per la fauna, la flora i el paisatge andorrà, amb 12 tríptics en aquarel·la que mostren la transformació del país al llarg de les estacions, enriquits amb textos i haikus. Gràcies a la col·laboració de Museus d’Andorra, aquests tríptics pedagògics estan disponibles en format imprès als museus Casa Rull (Sispony) i Plandolit (Ordino), i també a la venda al mateix espai de l’Institucional durant l’exposició.
- Llibre Andorra a l’aquarel·la
Com a novetat especial, Ortega presenta el seu nou llibre-quadern de viatge “Andorra a l’aquarel·la”, amb més de 80 aquarel·les que conviden a descobrir el país a través de les quatre estacions. Fruit de la col·laboració amb el Govern d’Andorra, el volum ofereix una mirada sensible a la llum, els colors i els detalls que fan única la natura del Principat. El llibre estarà a la venda al local de l’Institucional durant tota l’exposició.