Els quatre ocupants d’un vehicle resulten ferits en un sinistre a Encamp

La tarda d’aquest dissabte, 6 de setembre, s’ha registrat un accident de circulació, el qual s’ha localitzat a l’altura del número 120 de l’avinguda François Mitterrand, a la vila d’Encamp. El succés es va saldar amb el balanç de quatre persones ferides. Val a dir que el servei de Policia va rebre l’avís alertant del sinistre de trànsit a les 15:38 hores.
Segons assenyalen fonts del servei de l’ordre, en l’incident viari es van veure involucrats dos vehicles, ambdós amb matrícula espanyola. A causa de la topada, el conductor i els tres ocupants d’un dels vehicles, tots quatre no residents al Principat d’Andorra i de 20 anys d’edat, van resultar ferits.