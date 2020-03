Prop de 1.500 persones han fet la inscripció del vehicle per poder circular a la zona de baixes emissions de Barcelona en els primers quatre dies que es pot fer la gestió. Les inscripcions es fan de manera presencial al servei de Tràmits de Govern.

Les inscripcions es van iniciar dimarts passat i el dia que més sol·licituds es van rebre va ser dimecres, amb 520. Dijous no van arribar a les 500 i divendres, amb jornada intensiva a Tràmits, es van activar 409 demandes, per un total de 1.456.

El cost del servei és de 5,80 euros. L’autorització diària per circular amb vehicles que no compleixen els criteris mediambientals costa 2,40 euros, fins a un màxim de deu dies en un any.