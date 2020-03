Mentre que als extrems nord d’Andorra els núvols no acabaran de fer net, a la meitat sud hi predominaran les clarianes.

Vent de nord-oest, moderat als fons de valls i fort en altitud.

Les temperatures màximes arribaran a 18ºC a Andorra la Vella, 16ºC a 1.500 metres i 8ºC al Pas de la Casa.

Isoterma zero graus a 2.400 al matí i a 3.600 metres a la tarda.