Es presenta el reglament de registre de la bretxa salarial davant del CES

La ministra, Conxita Marsol, al fons de la taula, amb els membres del CES (SFGA)

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha presentat davant del Consell Econòmic i Social (CES) el reglament de registre de la bretxa salarial. El text regula com les empreses hauran de facilitar informació sobre els salaris a partir del març del 2024 per a poder fer una estadística acurada que permeti determinar la bretxa existent entre homes i dones, i establir polítiques per a esmorteir-la.

El Consell Econòmic i Social reunit aquest dijous també ha emès el dictamen favorable al reglament del Codi de prevenció i abordatge de les conductes d’assetjament sexual o per raó de sexe, una normativa d’aplicació a les empreses que emana de la Llei aprovada l’any passat sobre l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i no discriminació entre homes i dones. Un cop rebut el vistiplau del CES el Consell de ministres hi donarà llum verda.

El Govern ha informat avui als integrants del CES, que aplega representants dels sindicats, patronal i de diverses àrees de l’administració, que treballa intensament en el projecte de llei que ha de regular els contractes d’arrendament i les eventuals pròrrogues en vigor. La ministra Marsol ha exposat que la vocació del Govern és que la norma sigui estable en el temps i no tingui una vigència única d’un any, i això permetrà aportar més seguretat jurídica. La titular de Presidència, Economia, Habitatge i Treball, i alhora presidenta del CES, ha admès que l’elevat índex de preus al consum condicionarà i modularà les mesures que ha de regular aquest projecte de llei.

Conxita Marsol ha subratllat la bona sintonia i el treball constructiu del Consell Econòmic i Social, i ha avançat que “estem en la bona línia” perquè sindicats i patronal acostin posicions sobre les revisions salarials. La ministra ha recordat el compromís per a anar incrementant de manera progressiva en els propers anys el salari mínim més enllà de l’IPC i aconseguir igualar el salari mínim amb el 60% del salari mitjà.