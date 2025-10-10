Projecció del curtmetratge “A l’Obaga”, al Pla de Sant Tirs

El curtmetratge “A l’Obaga”, dirigit per Agnès Aràjol, es projecta aquest divendres, 10 d’octubre, a les set de la tarda, a la plaça Major del Pla de Sant Tirs. L’activitat l’organitza la Comissió de Festes del Pla de Sant Tirs, l’Escola Arnau Mir i l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet, i comptarà amb un col·loqui posterior amb membres de l’equip de la pel·lícula i mestres vinculades al territori.
“A l’Obaga” explica la història d’una família del Pirineu que es troba davant la difícil decisió de quedar-se al poble o marxar, en un context de despoblament i transformació rural. El curt posa en relleu el paper fonamental de les escoles de Zones Educatives Rurals, que apareixen a la cinta com a elements clau per a la supervivència territorial.
El projecte sorgeix des d’una mirada educativa i socialment crítica, amb la voluntat de donar visibilitat a les problemàtiques del món rural pirinenc a través del cinema. La banda sonora compta amb la col·laboració dels reconeguts músics Arnau Obiols i Alidé Sans, “que aporten una sonoritat arrelada al paisatge i a la cultura de muntanya”.
Espai de trobada i reflexió
L’acte al Pla de Sant Tirs vol esdevenir un espai de trobada i reflexió sobre el present i el futur dels pobles de muntanya, i sobre com l’educació pot ser una eina clau per a revertir el despoblament. En aquest cas, si bé el poble de la Ribera d’Urgellet ha vist incrementada la seva població durant els darrers anys, encara lluita per a mantenir el lligam i la cohesió entre el veïnat, “en un context en què la vida en comú ha perdut cada cop més el seu espai”.
Els promotors de l’acte subratllen que “el vincle intergeneracional que s’ha creat entre la comissió de festes, el casal de la gent gran i l’escola rural ha esdevingut una via per a fomentar l’activitat al poble de manera oberta i inclusiva, a través de la l’ensenyament, la cultura i la comunitat”.