El karate andorrà torna a escena amb el Trofeu d’Ordino, segona cita de la Lliga Nacional

La Federació Andorrana de Karate (FandKarate) celebrarà aquest cap de setmana, al Pavelló Germans Riba d’Ordino, la segona jornada de la Lliga Nacional de Karate 2025, una competició que continua consolidant-se com a pilar fonamental del calendari federatiu. El president de la federacio, Xavier Herver, ha destacat que aquesta cita “arriba després de la pausa d’estiu i ens permet reprendre el ritme competitiu amb força”. Herver ha subratllat que “és la primera prova que fem a casa nostra dins del calendari nacional, i això sempre té un valor afegit perquè els nostres joves competidors poden demostrar el seu nivell davant del públic andorrà”.
Segons el president, aquesta Lliga té com a principal objectiu enfortir l’estructura del karate de base al Principat: “El que busquem és donar més visibilitat a les competicions que fem a Andorra i oferir una estructura sòlida als més joves. Tradicionalment, moltes de les nostres participacions són fora del país, però volem revertir aquesta dinàmica i potenciar els esdeveniments locals amb formats nous i més atractius”, ha remarcat.
La Lliga Nacional culminarà al desembre amb una gala federativa que servirà per a reconèixer els millors karateques de la temporada i posar en valor l’evolució del karate andorrà. Herver ha conclòs afirmant que “aquesta empenta és clau per a seguir fent créixer la nostra disciplina i consolidar el projecte esportiu de la Federació”.